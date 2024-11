A Montesilvano il Campionato Mondiale di Scacchi Cadetti 2024

Dal 14 al 27 novembre Montesilvano si trasformerà nella capitale mondiale degli scacchi giovanili, ospitando il Campionato Mondiale di Scacchi Cadetti 2024. L’evento vedrà la partecipazione di 724 giovani prodigi degli scacchi, provenienti da quasi 100 nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti.

“È un privilegio per Montesilvano accogliere il Campionato Mondiale di Scacchi Cadetti, un’occasione unica per diffondere i valori di unità, rispetto e pace che lo sport incarna”, dichiara il sindaco Ottavio De Martinis. “Siamo pronti a dare il benvenuto a questi giovani talenti, dimostrando che Montesilvano è una città in grado di ospitare eventi di rilievo internazionale”.

Grazie alla stretta collaborazione con le istituzioni e la comunità, Montesilvano conferma il proprio ruolo da protagonista nel panorama degli scacchi mondiali. L’evento è patrocinato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, da Sport e Salute, dalla Federazione Scacchistica Italiana, dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Montesilvano, uniti per sottolineare l’importanza di investire nello sport come motore di crescita e coesione sociale per le nuove generazioni.

Il Campionato porterà sul territorio circa 40.000 presenze, consolidando Montesilvano come una destinazione chiave per il turismo sportivo. Questo successo segue il grande riscontro dello scorso anno con il Campionato Mondiale Under 18, rafforzando l’immagine della città come centro d’eccellenza per eventi sportivi internazionali.

La conferenza stampa ufficiale si terrà il 15 novembre alle ore 12.30 nel palazzo della Regione a Pescara. L’incontro offrirà un’anteprima delle aspettative e delle opportunità che questo evento internazionale riserva al territorio. A seguire, alle 14:30, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della manifestazione a cui parteciperanno tra gli altri i rappresentanti delle Ambasciate di Kazakhistan, Irlanda e Mongolia; segno che questo sport è sostenuto dai Paesi di provenienza e che la curiosità che suscita Montesilvano è sempre maggiore.

Per due intense settimane, Montesilvano sarà il palcoscenico in cui i migliori giovani scacchisti si confronteranno in una competizione che celebra eccellenza, perseveranza e capacità di concentrazione, doti fondamentali per i futuri campioni del mondo. I cittadini e i visitatori avranno la possibilità di assistere a sfide di altissimo livello, vivendo in prima persona l’emozione e la bellezza di questo antico gioco. La manifestazione sarà trasmessa in streaming con oltre 350 scacchiere online, un record assoluto per questo tipo di torneo.