Primo incontro del comitato consultivo per Fondo Garanzia Pmi

Si è svolto a fine ottobre a Roma il primo incontro del Comitato Consultivo per il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, presso la Sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta di un tavolo tecnico importantissimo per delineare la politica di accesso al credito a livello nazionale.

Oltre ai rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), erano presenti le associazioni rappresentative del mondo dell’industria, dell’artigianato, di commercio, agricoltura, cooperazione, Terzo settore, delle banche e gli operatori di microcredito e dei confidi. Per Casartigiani è intervenuto il coordinatore regionale abruzzese Flaviano Montebello.

“Prende forma un altro caposaldo della riforma del Fondo di Garanzia Pmi, dello scorso dicembre, che mette allo stesso tavolo i ministri delle imprese e dell'economia, il presidente della Conferenza delle Regioni con le associazioni di categoria, le banche, i confidi, le cooperative, gli operatori di Microcredito e il Terzo Settore, per affinare e rendere ancor più incisivo ed efficace il più importante intervento di garanzia pubblica a sostegno del credito.” Così si esprime nel discorso di apertura dei lavori il Sottosegretario On. Bitonci.

Sono stati illustrati i report di attività del Fondo al 30 settembre 2024, che testimoniamo i buoni risultati raggiunti. Pertanto, anche per il 2025 le agevolazioni al credito saranno prorogate con i dovuti aggiornamenti e tenendo conto, anche per il futuro, del ruolo indispensabile della garanzia dei confidi per l’erogazione finale da parte delle banche.

Da evidenziare anche che, grazie al rispetto degli impegni finanziari assunti dalle PMI, la "percentuale di decadenza" dal Fondo è ad oggi sotto controllo, molto vicina al valore d'insolvenza registrato nel sistema credito nazionale.