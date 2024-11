Lega, amministratori locali e coordinatori comunali in Provincia per discutere di viabilità

La viabilità nella provincia di Pescara: ciò che negli anni è stato fatto, ma soprattutto i tanti interventi che devono essere ancora realizzati. E' stato il tema al centro, sabato 16 novembre, nella sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, di un incontro organizzato dalla segreteria provinciale della Lega, guidata da Emanuele Evangelista, che ha visto la partecipazione di tutti gli amministratori locali del partito: sindaci, assessori, consiglieri comunali, e dei coordinatori cittadini, ognuno dei quali ha portato all'attenzione le problematiche della propria zona e avanzato proposte. A raccogliere segnalazioni, istanze e indicazioni sono stati i due consiglieri provinciali della Lega, Lucia Cardone e Antonio Romano. All'iniziativa è intervenuto anche il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D'Incecco, che ha sottolineato quanto siano importanti incontri di questo genere.

“Sono fondamentali – ha detto – perché permettono di capire direttamente dall'ascolto del territorio quelle che sono le criticità così da poter intervenire e dare le risposte concrete che i cittadini vogliono”. Durante la riunione, promossa anche in vista dell'imminente approvazione del bilancio di previsione e del Piano Triennale delle opere Pubbliche, è emersa la necessità di costituire un tavolo tecnico, oltre che politico, per affrontare con i professionisti del settore i vari problemi riscontrati. Si è parlato, inoltre, della rilevanza della progettualità per ottenere i giusti finanziamenti, di quanto sia importante saper gestire le risorse a disposizione e fare rete.

“L'incontro di sabato sul tema della viabilità – spiega Evangelista – rappresenta un ulteriore passo sul metodo con cui il partito intende affrontare il lungo percorso che l'aspetta. Un metodo basato sul lavoro di squadra, sulle indicazioni degli amministratori locali e dei coordinatori comunali, per rispondere al meglio alle esigenze di tutti i cittadini”. “Sono molto soddisfatto - sottolinea il consigliere provinciale Romano – per la grande partecipazione che c'è stata. E' stato inoltre un confronto costruttivo, dal quale sono venuti fuori anche altri temi di cui occuparsi”.

Per Cardone, “iniziative come queste vanno ripetute. Dal territorio arrivano sempre idee e indicazioni utili”. Fra i tanti amministratori che hanno preso parte all'iniziativa: l'assessore al Comune di Pescara Adelchi Sulpizio, che fra le deleghe proprio quella alla Viabilità; il consigliere comunale di Pescara e presidente della Commissione Sviluppo e Gestione del Territorio e Piano regolatore del Verde Andrea Salvati, il sindaco di Farindola Luca Labricciosa, il consigliere del Comune di Montesilvano, Ernesto De Vincentiis. Fra i coordinatori cittadini presenti: Marco Di Giacomo (Pescara) e Anthony Aliano (Montesilvano).