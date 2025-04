Montesilvano lancia la ricerca di sponsor per il cartellone degli eventi estivi 2025

Il Comune di Montesilvano apre le porte alla collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione del tanto atteso Cartellone degli Eventi Estivi 2025. L’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a imprese, enti, associazioni e fondazioni interessate a sponsorizzare le iniziative culturali, artistiche e di intrattenimento che animeranno i mesi di luglio e agosto nella città adriatica. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato, sostenere la realizzazione di un programma eventi ricco e variegato, in grado di attrarre cittadini e turisti; dall’altro, offrire al tessuto imprenditoriale locale e nazionale un’importante vetrina per promuovere la propria immagine e rafforzare il legame con il territorio.

Le sponsorizzazioni richieste sono di natura economica e prevedono diversi livelli di visibilità in base al contributo offerto che varia dai 300 ai 500 euro. Diverse le opportunità: l’inserimento del logo dello sponsor in opuscoli e brochure distribuiti a cittadini e turisti, visibilità aggiuntiva del logo e del nome dello sponsor sui canali social del Comune, sul sito web istituzionale e su cartelloni promozionali degli eventi o ulteriori modalità di visibilità e collaborazione saranno concordate direttamente con l’Amministrazione comunale, offrendo soluzioni personalizzate in base alle esigenze dello sponsor.

Una novità importante di quest’anno è la semplificazione delle modalità di presentazione delle proposte. Oltre alla tradizionale consegna a mano o all’invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), i soggetti interessati potranno compilare e inviare la propria candidatura direttamente online, attraverso il modulo disponibile sulla pagina dedicata al servizio.

L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per le aziende, gli enti, le associazioni e le fondazioni che desiderano promuovere la propria attività in un contesto di grande visibilità, contribuendo al contempo allo sviluppo culturale e turistico di Montesilvano. La scadenza per l’invio delle proposte di sponsorizzazione è fissata al 31 maggio 2025. Per maggiori informazioni e per consultare l’avviso pubblico integrale, si invita a visitare il sito web del Comune di Montesilvano. Dichiara l’assessore agli eventi, Corinna Sandias: