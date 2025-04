Montesilvano introduce la tassa di soggiorno: il 6 maggio incontro formativo per le strutture ricettive

A partire dal 1° giugno, e fino al 30 settembre, i turisti che soggiorneranno a Montesilvano saranno tenuti al pagamento della tassa di soggiorno. In vista dell'introduzione di questa nuova misura, l'Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro formativo e informativo rivolto ai direttori e ai proprietari delle strutture alberghiere presenti sul territorio. L'obiettivo dell'incontro è fornire tutte le informazioni necessarie per adempiere correttamente alle nuove formalità. L'incontro si terrà martedì 6 maggio alle ore 15 presso la Sala del Mare, all’interno del Pala Dean Martin.

Questa la dichiarazione del sindaco Ottavio De Martinis: “Montesilvano è una città accogliente e con grande potenziale turistico. L'introduzione della tassa di soggiorno è un passo importante per dotare la nostra amministrazione di strumenti finanziari aggiuntivi da destinare al potenziamento delle infrastrutture, dei servizi e della promozione del nostro territorio. Siamo impegnati a garantire la massima trasparenza nella gestione di queste risorse e a lavorare in stretta collaborazione con le strutture ricettive per assicurare una corretta applicazione della normativa e minimizzare l'impatto burocratico. Questo è un investimento nel futuro turistico di Montesilvano.”

L’Assessore al Bilancio, Valentina Di Felice, aggiunge: “Anche Montesilvano introduce la tassa di soggiorno. Siamo pronti ad informare e formare le strutture ricettive sugli oneri da corrispondere, sulle modalità di registrazione sulla piattaforma, sulle scadenze e sulle modalità di pagamento. Ricordiamo che la tassa avrà un costo di 1 euro e potrà essere corrisposta dalle strutture nel mese di ottobre, proprio per non appesantire le attività burocratiche durante i mesi di alta stagione. Una società esterna gestirà, per conto del Comune e delle strutture, un portale dedicato alle registrazioni e alla geo localizzazione delle strutture stesse. La tassa dovrà essere pagata per un massimo di sette giorni e sono previste agevolazioni per i bambini al di sotto dei 14 anni, al di sopra dei 70 anni e per le persone con disabilità che beneficiano della legge 104 e altre categorie che verranno specificate nel dettaglio nel corso dell’incontro”.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre previsto un potenziamento dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) con l’impiego di una figura di supporto messa a disposizione dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali, al fine di rendere accessibili a tutti le procedure di registrazione e di ottemperanza della tassa.

E l’Assessore agli Eventi, Corinna Sandias, conclude: “L'introduzione della tassa di soggiorno rappresenta un'opportunità per investire ulteriormente nel miglioramento dei servizi turistici e nell' attrattività del nostro territorio. Siamo convinti che, attraverso una gestione oculata delle risorse derivanti da questa imposta, potremo arricchire l'offerta di eventi e iniziative culturali e ricreative, a beneficio sia dei turisti che dei residenti, consolidando la vocazione turistica di Montesilvano”.