Nuova Pescara, il sindacato di Polizia Siap ricevuto dalla Commissione Statuto [FOTO]

Il sindacato di Polizia Siap, unitamente al Mosap, è stato ricevuto dalla Commissione Statuto Nuova Pescara, organismo che da subito ha dimostrato la capillare attenzione nel coinvolgere tutte le rappresentanze sindacali in materia di sicurezza, perché la Nuova Pescara possa soddisfare al meglio i bisogni dei cittadini in materia di sicurezza. Il Siap, come già nei precedenti incontri avuti con il Prefetto di Pescara e le altre istituzioni locali, ha ribadito la grande opportunità che la Nuova Pescara pone sul piatto della sicurezza per una riclassificazione della Questura di Pescara, ovvero un organico più numeroso e nei limiti del possibile anche più giovane.

Il segretario provinciale del Siap Pescara, Carlo Ferri, evidenzia che “si avrebbe una fondamentale spinta in più per la costituzione del tanto atteso Commissariato di Montesilvano, che questa organizzazione Sindacale sia con interlocuzioni locali che nazionali sta portando avanti ormai da anni, presidio che nell’ottica della Nuova Pescara, gioverebbe alla comunità di Montesilvano in primis, ma di riflesso anche a Pescara e Spoltore, andando ad alleggerire i carichi di lavoro ormai estenuanti dei poliziotti della Questura di Pescara. Infatti tale nuovo presidio oltre a garantire almeno una pattuglia in più sul territorio, permetterebbe alla comunità di avere un ulteriore posto di riferimento dove usufruire dei servizi di polizia amministrativa (passaporti, armi, licenze etc.)”.

È stata ulteriormente rimarcata la richiesta che viene fatta al Comune di Pescara affinché già da subito metta in programma le azioni necessarie per fare in modo che la Polizia Locale possa garantire una turnazione H24, richiesta fatta direttamente al Comune perché, come più volte illustrato dal Comandante della Polizia Municipale, al momento con il personale attualmente disponibile non riesce a garantire questo servizio. Una richiesta “non asettica”, precisa Ferri, “ma dettagliatamente descritta sugli immediati benefici che ne avrebbe la comunità intera a livello di sicurezza. Intervento favorevolmente accolto che ha destato l’interesse di tutti i presenti alla seduta, tanto da essere subito sposta, in particolare, dal consigliere Gianpietro (Pd) che ha già annunciato un’interrogazione nella prossima seduta del consiglio comunale di Pescara che si terrà il 29 aprile”.

Il Siap ha evidenziato nella seduta che purtroppo ancora oggi la sicurezza viene vista troppe volte come un costo, sia dagli enti locali che nazionali, pensiero che deve essere assolutamente cambiato, per far sì che vi sia uno sviluppo socio-economico delle comunità interessate. “Senza andare troppo lontano ed elaborando quanto accaduto in via Orazio, tali eventi, portano interi quartieri ad avere un decremento di richiesta sia a livello commerciale che sociale, ovvero nessuno investirebbe in una nuova attività, tantomeno alcuno penserebbe di affittare un appartamento in quei luoghi, con un conseguente calo degli introiti anche nelle casse dell’erario”, sottolinea Ferri.

Un plauso è stato rivolto dal sindacato ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore in materia di videosorveglianza, “dove hanno fatto e continuano a fare importanti investimenti, tecnologia che oltre ad essere un buon deterrente, risulta di fondamentale importanza nella successiva attiva investigativa delle Forze di Polizia. Tale importante lavoro si spera venga implementato nell’ottica di coordinamento unico che possa velocizzare e facilitare la modalità di fruizione, risparmiando anche sul fattore umano. Viene altresì ribadita la nostra contrarietà all’impiego dell’esercito che per le loro specifiche funzioni, che non sarebbero d’aiuto alle Forze di Polizia, tantomeno alla stessa comunità, è stata invece invitata anche questa commissione a spendere più forze nelle sedi opportune, anche come istituzioni locali, insieme al Prefetto ed al Questore, per far sì che Pescara e la sua Provincia abbia più personale di Polizia, non solo come Questura, ma anche in tutte le sue articolazioni e specialità (Stradale, Ferroviaria etc.)”.

Anche in questo caso il Siap ha dettagliato che ad oggi, quando non vi sono imprevisti, tutta la città di Pescara dalle 01.00 alle 07:00 è vigilata da solo 8/6 appartenenti alle Forze di Polizia (2 Carabinieri e 6 Poliziotti); una pattuglia della Polizia Stradale, che copre un territorio vastissimo, quando non è impiegata in autostrada; due/tre notti a settimana da due operatori della Polizia Ferroviaria. Il Siap nel ringraziare tutta la Commissione e la sua presidente Giuseppina D’Angelo, per lo straordinario lavoro posto in essere per il futuro della Nuova Pescara, ha tenuto a rimarcare la propria disponibilità nel continuo di queste interlocuzioni, auspicando che diventino sempre più collaborative e condivise poiché hanno l’unico scopo dell’interesse comune della sicurezza della collettività".

Il Siap ha precisato altresì come il ruolo del sindacato di Polizia in questi ambiti sia di fondamentale apporto per una chiara visione dello stato attuale della sicurezza e propositiva nelle iniziative da condividere per il suo innalzamento. Nel merito, tra le altre cose, è stato per l’appunto proposto alla Commissione di valutare il coinvolgimento dei rappresentanti degli Istituti di Istruzione e tutte le associazioni che si adoperano per l’educazione alla legalità, dato che rivestono un ruolo fondamentale di formazione e avvicinamento dei giovani alla legalità. Esperienza che il Siap porta avanti in prima persona collaborando, ormai da anni in particolare, con il Premio Nazionale Paolo Borsellino attraverso incontri con le scolaresche, eventi ed attività per i giovani dove viene illustrata come la legalità sia un elemento imprescindibile per la costruzione di un futuro sereno.