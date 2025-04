Varco di accesso e uscita dal litorale in piazza Le Laudi, interrogazione di Pettinari

Il capogruppo del movimento politico “Pettinari per l'Abruzzo” ha inviato un'interrogazione al presidente del consiglio comunale, al sindaco e al Segretario Generale del Comune per avere chiarimenti sul varco di accesso e uscita dal litorale in piazza Le Laudi, tra le concessioni balneari Lido delle Sirene e La Playa. Pettinari, ricordando che il varo in questione è di circa 2,5 metri, rimarca che “il corridoio di collegamento su piazza Le Laudi, oltre a garantire il diritto di libero accesso alla spiaggia al cittadino, svolge anche una funzione essenziale assicurando una idonea via di passaggio per eventuali soccorsi in emergenza e per le persone diversamente abili”.

Tuttavia “il varco è stato bloccato dal periodo della pandemia da Covid-19, con il posizionamento all’ingresso di alcune fioriere”, e “da notizie assunte dalla stampa locale, si è appreso che il Comune di Pescara in questi giorni ha provveduto a chiudere definitivamente il varco di accesso, con l’installazione all’ingresso di blocchi di cemento, in sostituzione delle fioriere”.

Eppure Pettinari sottolinea che “il consiglio comunale, in passato, si è già espresso sul tema, approvando un documento che impegnava l’amministrazione a porre in essere gli atti necessari per l’immediata riapertura del varco, con la rimozione delle fioriere posizionate”. Pertanto si chiede di sapere “per quali motivi il Comune di Pescara, contrariamente a quanto disposto dal consiglio comunale", abbia provveduto "a chiudere definitivamente il varco di libero accesso e uscita dal litorale, presso piazza Le Laudi, in corrispondenza tra le concessioni balneari Lido delle Sirene e La Playa”.