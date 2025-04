Edilizia Residenziale Pubblica: eseguiti 11 sfratti in un mese

Negli ultimi 30 giorni il Comune di Pescara, in collaborazione con la Polizia Locale, coordinata dal Comandante, Danilo Palestini, ha eseguito 11 sfratti da alloggi di edilizia residenziale pubblica, in diverse vie della città, tra cui via Caduti per Servizio, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano, via Osento e via Passo San Leonardo. Gli interventi si sono resi necessari nei confronti di occupanti che avevano perso i requisiti per la permanenza negli immobili destinati alle famiglie aventi diritto.

L'attività si inserisce nell'ambito di un percorso di legalità e giustizia sociale volto a garantire l'accesso agli alloggi popolari a chi ne ha realmente bisogno, nel rispetto delle graduatorie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Tutti gli sfratti sono stati eseguiti con il supporto operativo della Polizia Locale e, in alcune situazioni particolarmente delicate, è stato necessario l'intervento anche delle forze dell'ordine, sempre nel rispetto della sicurezza e della dignità delle persone coinvolte. Ulteriori interventi sono programmati per il mese di maggio, a dimostrazione dell'impegno costante dell'amministrazione comunale nel tutelare il diritto alla casa e nel contrastare ogni forma di abuso.