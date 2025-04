Ambulatorio veterinario per la sterilizzazione di cani e gatti, mozione di Giampietro

Il consigliere comunale del Pd Piero Giampietro ha depositato una mozione sull'individuazione di un ambulatorio veterinario per la sterilizzazione di cani e gatti. L'esponente Dem ricorda che “nel territorio comunale di Pescara sono attive 34 colonie feline autorizzate dalla Asl” e che “sono stimate in diverse migliaia le famiglie che hanno scelto di adottare cani e gatti”.

Tuttavia “l’adozione di cani e gatti espone le famiglie ad impegni economici legati alla cura, all’alimentazione e alla sterilizzazione degli animali, sia presenti nelle colonie feline che nelle abitazioni private”, e "specialmente con l’aggravarsi della crisi economica e l’aumento dei prezzi in corso, molti volontari e molte famiglie fanno progressivamente più fatica ad affrontare tali spese".

Pertanto la mozione impegna il sindaco Masci “ad attivarsi presso la Asl affinché – in aggiunta al punto principale individuato in contrada Carmine a Penne – sia istituito al più presto almeno un ambulatorio dedicato alla sterilizzazione di cani e gatti nel territorio comunale di Pescara, al fine di rendere più efficace l’azione nell’area maggiormente popolosa della regione Abruzzo”. Masci viene altresì sollecitato “a valutare, in caso di carenza di spazi da parte della Asl, la messa a disposizione a tal fine di locali afferenti al patrimonio comunale”.



La situazione attuale, infatti, è insufficiente: se è vero che "è attivo presso la Asl di Pescara il servizio veterinario che consente di effettuare la sterilizzazione

gratuita di cani e gatti", non va dimenticato "che, dopo gli allagamenti del luglio 2019, la Asl ha provveduto a trasferire i locali del servizio veterinario da

via Renato Paolini al canile sanitario in contrada Fonte di Moro a Città Sant’Angelo" e di recente “la Asl ha comunicato la volontà di trasferire il canile sanitario in contrada Carmine a Penne”, ma “tale dislocazione rende molto complesso il ricorso alla sterilizzazione di cani e gatti da parte di volontari e famiglie della città di Pescara e dell’area costiera in genere”, fa notare Giampietro.

Questa crescente difficoltà “rischia anche di generare una diminuzione del numero di sterilizzazioni”, evidenzia il consigliere comunale, “con conseguente incremento del numero di animali vaganti e dunque del carico economico ed organizzativo sul Comune di Pescara”. Inoltre “al momento non esistono possibilità di sterilizzare gratuitamente cani e gatti nel territorio comunale di Pescara” e “in Abruzzo non sono attivi gli ambulatori sociali veterinari, che in alcune Regioni stanno invece aiutando le famiglie meno abbienti nella cura degli animali”. Ecco perché, per Giampietro, non c'è più tempo da perdere. La palla adesso passa alla maggioranza.