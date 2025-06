"Finanza agevolata per crescere: le opportunità di Invitalia per le imprese”, evento in Confindustria

Si è svolto ieri, 10 giugno, nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Pescara l'evento la "Finanza agevolata per crescere: le opportunità di Invitalia per le imprese”. Al convegno hanno partecipato gli esperti di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, che gestisce gran parte degli incentivi e delle agevolazioni nazionali destinate a favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese, da quelle più piccole a quelle con elevato contenuto tecnologico, fino ai grandi programmi di investimento per promuovere la crescita e la competitività dell’economia nazionale.

L’evento si è focalizzato sulla presentazione dell’ampia gamma di misure di finanziamento e incentivi attraverso cui Invitalia supporta le imprese in ogni fase del loro percorso. Tra le misure illustrate, spicca “ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, che finanzia fino al 90% delle spese per progetti imprenditoriali promossi da giovani e donne su tutto il territorio nazionale. È stato presentato anche “Smart&Start Italia”, dedicato alle start-up innovative, con prestiti a tasso zero fino al 90% delle spese, valido su scala nazionale.

Il seminario ha illustrato anche l’iter per accedere ai fondi, che prevede la scelta del bando, la verifica dei requisiti, la preparazione della documentazione e la presentazione online della domanda. È stata inoltre evidenziata l’importanza dei servizi di orientamento e accompagnamento alla progettazione e le iniziative di networking e matchmaking fondamentali per favorire la nascita e la crescita delle realtà imprenditoriali.

Invitalia, grazie alla varietà delle sue misure e al supporto offerto, si conferma un punto di riferimento strategico per la crescita e la modernizzazione delle imprese italiane. Ha moderato Christian Scutti, Junior Professional Ambiente, Sostenibilità, Finanza agevolata, Reti di Impresa, Affari legislativi.