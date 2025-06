"La tua Pescara", dal 16 giugno parte il contest per far conoscere la città

“Far conoscere sempre più Pescara, promuovendo nello stesso tempo anche la web App “Vivi Pescara”, che contiene informazioni utili sulla città e sugli eventi che si svolgono sul territorio”. Con questa intenzione l’assessorato al Turismo, guidato da Zaira Zamparelli, ha promosso un contest che si chiama “La tua Pescara” e che partirà il 16 giugno, per concludersi il 15 luglio. “Un'iniziativa ideata per l’estate che permetterà ai partecipanti di vincere una bella esperienza, di vario genere, a seconda delle preferenze espresse dai partecipanti”, ha detto Zamparelli spiegando le modalità di svolgimento del contest e sottolineando le finalità, “legate alla promozione della città, particolarmente viva nel periodo estivo e in grado di attrarre tante persone, non solo dal resto d’Italia ma anche da altri Paesi, come ci dicono i dati ufficiali che sono in costante crescita”.

Partecipare al contest è semplice perché sarà sufficiente registrarsi, compilando un breve form che sarà pubblicato dal 16 giugno sulla web app, e rispondere a un questionario sulle preferenze per le vacanze. Attraverso le risposte fornite al questionario, emergerà l’itinerario ideale di ogni viaggiatore, distinguendo tra quattro profili turistici diversi: cultura, vacanza attiva, natura e, infine, eventi. Tutti coloro che risponderanno entro il 15 luglio parteciperanno all’estrazione (da effettuare entro il 29 luglio) dei quattro fortunati vincitori, uno per ogni profilo, che si aggiudicheranno un voucher per due persone, valido fino al 31 dicembre, per vivere un’esperienza che faccia conoscere sempre più Pescara, le sue bellezze e anche le aree vicine alla città.

In palio, a seconda del profilo, un voucher per la visita ai principali musei pescaresi, uno per un concerto inserito nel calendario degli eventi (tra agosto e dicembre), uno per un'escursione in canoa lungo il fiume Tirino con aperitivo e uno per visitare la Riserva dannunziana con una passeggiata in bici lungo la riviera. Con il contest, ha spiegato la funzionaria Daniela Luciani, si potranno raggiungere anche altre regioni e le località servite dal nostro aeroporto, per attrarre l'attenzione dei turisti, con un target centrato maggiormente sulle famiglie.