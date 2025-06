Pubblicato il bando di gara per la scuola Michetti

“È stato pubblicato dal Comune di Pescara il bando di gara per i lavori di adeguamento sismico e antincendio da effettuare nella scuola statale Michetti di via del Circuito, per un importo di 1.231.615 euro. Si sblocca così un intervento fermo da anni. Il lungo stop del cantiere è stato legato al contenzioso che si è aperto con l’impresa aggiudicataria, a seguito della interruzione dei lavori, finanziati con fondi Pnrr, proprio da parte dell’impresa. La prima aggiudicazione risale al mese di maggio del 2021 e i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro l’inizio di febbraio del 2022 ma si sono susseguiti ritardi, blocchi del cantiere non autorizzati e non giustificati, fino alla risoluzione del contratto con l’impresa per inadempimento della stessa, avvenuta a ottobre 2024. Da subito il Comune ha provveduto agli adempimenti giudiziari e di legge che hanno portato alla redazione del nuovo progetto esecutivo e quindi alla sua approvazione”. Questa la dichiarazione del sindaco Carlo Masci e dell'assessore Valeria Toppetti.

“Dalla realizzazione del nuovo progetto a oggi”, aggiungono, “il Comune si è dovuto assumere l'onere di fare le prove per il collaudo delle opere realizzate e questo ha richiesto parecchio tempo. Abbiamo eseguito le prove di carico, indagini sui materiali e altre verifiche che hanno allungato, fisiologicamente, i tempi. Ieri la pubblicazione del bando di gara che fissa la scadenza per la presentazione delle offerte al 25 giugno prossimo, alle ore 13:00. Per l’esecuzione dei lavori, sono previsti 243 giorni naturali e consecutivi, dalla consegna. Si realizza un ulteriore passaggio per restituire la scuola alla città. Una vicenda complessa, quella della Michetti, con una serie di stop che non sono dipesi dalla nostra volontà e hanno ritardato il raggiungimento dell’obiettivo, rendendolo particolarmente gravoso e complesso per il Comune”.

E concludono: "I vari passaggi da compiere per arrivare a oggi hanno portato via molto tempo, dalla constatazione degli inadempimenti, alla risoluzione del contratto, alla verifica delle disponibilità economiche necessarie per il completamento dell’opera, alla nuova progettazione e alla gara. Ma i nostri uffici hanno continuato a lavorare con puntualità e solerzia, e ora ci siamo: puntiamo, con questa gara, ad aprire una fase nuova e positiva, per fare in modo che gli alunni tornino in quelle aule nel più breve tempo possibile".