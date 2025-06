Salva Casa Abruzzo, Lega: “Provvedimento atteso che risponde ai bisogni dei cittadini”

"L'Abruzzo oggi compie una scelta di responsabilità e modernità. E' stata approvata una legge che risponde alle esigenze dei cittadini, dei professionisti, delle imprese e degli enti locali, semplificando procedure, incentivando il riuso del patrimonio edilizio esistente e favorendo la rigenerazione di aree abbandonate o sottoutilizzate. Un ringraziamento va al Ministro Matteo Salvini per l'impulso dato a livello nazionale". Così i consiglieri regionali della Lega Vincenzo D'Incecco e Carla Mannetti sul via libera, oggi, in Consiglio al progetto di legge 53/2024, che dà attuazione alle previsioni del D.P.R. 380/2001 (Testo unico per l'edilizia) come modificato dalla norma 'Salva casa'.

"Tra i punti qualificanti della legge: il recupero stabile dei sottotetti, dei vani accessori e dei seminterrati anche per edifici costruiti dopo il 31 dicembre 2022; la semplificazione degli interventi di edilizia libera; la definizione chiara delle variazioni essenziali nei progetti edilizi; l’introduzione di norme più flessibili sui mutamenti di destinazione d’uso degli edifici; la possibilità per Arap e Csi Chieti-Pescara di installare impianti da fonti rinnovabili anche in aree di rispetto; misure concrete per il recupero e la riconversione di edifici industriali dismessi, anche con incentivi volumetrici. In un momento in cui è essenziale garantire strumenti agili e trasparenti per lo sviluppo del territorio, questa legge – sottolineano Mannetti e D'Incecco - segna una svolta. Non solo rende più semplice intervenire su immobili esistenti, ma promuove la riqualificazione di aree industriali dismesse e zone urbane degradate. Con il provvedimento, l’Abruzzo si allinea, insomma, alle Regioni più virtuose, offrendo nuove opportunità di crescita e soprattutto semplificando la vita a cittadini e operatori", concludono.