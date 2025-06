Tre stranieri arrestati dopo un furto sulla Tiburtina, la dichiarazione di Masci

"L’arresto di tre persone, da parte della polizia, dopo il furto effettuato in un negozio sulla Tiburtina testimonia che l’attenzione è sempre alta su chi vive ai margini e si distingue per la violenza delle proprie condotte oppure perché commette reati in città. Gli arrestati sono persone già note, stranieri che i cittadini e le associazioni attive sul territorio ci hanno segnalato nei mesi scorsi, chiedendoci di attivarci per porre un freno ai comportamenti molesti o degradanti, se non illegali. A seguito delle informative ricevute dalle associazioni di volontariato che ogni giorno operano sul territorio per conto del Comune, controllando e dando assistenza alle persone senza fissa dimora, ho provveduto a segnalare al comitato per l’ordine pubblico, presieduto dal prefetto Ferdani, alcune persone che agivano nell’illegalità e avevano precedenti penali, invitando le forze dell’ordine a prestare una attenzione particolare a questi individui, che frequentavano alcuni luoghi della città, destando con i loro comportamenti particolare preoccupazione se non allarme".

E' quanto afferma in una nota il sindaco di Pescara, Carlo Masci. "Con l’arresto delle ultime ore si chiude un cerchio, si completa una filiera fatta di dialogo e collaborazione, da una parte con i cittadini e dall’altra con il comitato per l’ordine pubblico, per rendere Pescara sempre più vivibile e per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini. Ringrazio le forze dell’ordine per aver agito con tempestività e competenza, assicurando alla giustizia queste persone entro breve tempo dalla formulazione della segnalazione. Ringrazio il Prefetto, il Questore e le forze dell’ordine. Questi episodi non possono essere eliminati totalmente ma, certamente, si possono contenere con la piena collaborazione tra le istituzioni: e questo avviene, nella nostra città", conclude.