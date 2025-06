Scuola Attiva Junior, i plessi dell'area Chieti-Pescara a scuola di scherma

Si è concluso il progetto Scuola Attiva Junior, il progetto di Sport & Salute che ha portato più di 500 ragazze e ragazzi degli istituti scolastici dell'area Chieti-Pescara a conoscere la scherma a scuola. Scuola e sport sono un connubio vincente e, grazie al progetto Scuola Attiva Junior, scuola e scherma non sono mai andati più d'accordo.

Scuola Attiva Junior è il progetto nazionale di Sport & Salute che permette a ragazze e ragazzi degli Istituti secondari di I grado di conoscere e provare in prima persona le più svariate discipline sportive. E sono state tantissime le istituzioni scolastiche che quest'anno, spada in pugno, si sono addentrate nell'affascinante disciplina della scherma.

I Tecnici del Circolo Teate Scherma hanno infatti portato lo sport più medagliato d'Italia direttamente nelle aule delle scuole dell'area Chieti-Pescara. Sono stati diversi gli istituti che hanno partecipato all'iniziativa, consentendo a più di 500 tra ragazze e ragazzi di cimentarsi in prima persona con la disciplina.

Hanno preso parte al progetto il Convitto G.B. Vico di Chieti, i plessi Ortiz e Mezzanotte dell'IC 4 di Chieti, i plessi di Casalincontrada, Roccamontepiano e Rapino dell'IC Fara Filiorum Petri, l'Istituto Comprensivo Galilei di San Giovanni Teatino e l'Istituto Comprensivo di Cepagatti. Un'esperienza sportiva che ha arricchito l'offerta formativa delle scuole coinvolte, permettendo alle allieve e agli allievi di cimentarsi in attività innovative e, perché no, di scoprire talenti sportivi ancora nascosti.

"Un grazie a Teate Scherma per aver condiviso gli elementi tecnici fondamentali e la pratica di uno sport particolare quanto impegnativo come la scherma: ciò ha contribuito ad arricchire il panorama sportivo degli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado del Convitto G B Vico", ha dichiarato la Professoressa Claudia Marrone, tra i docenti artefici del progetto. L'esperienza si è conclusa, in tutti i plessi, con partecipate Feste Finali: la campanella è suonata e, per il Progetto Scuola Attiva Junior, l'appuntamento è fissato a settembre.