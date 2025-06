"Abruzzo d'Autore", il secondo volume dell'antologia

Si terrà sabato 14 giugno alle ore 18 la presentazione ufficiale dell’antologia “Abruzzo d’Autore 2” (Poderosa Edizioni) a cura di Jonathan Arpetti, David Miliozzi e Francesca Di Giuseppe.

Una raccolta di poesie, racconti e opere d’arte ispirate all’Abruzzo con la collaborazione di artisti e scrittori abruzzesi.

Dopo il successo della prima edizione, i curatori hanno realizzato il secondo volume questa volta concentrando l’attenzione su un tema preciso: i Personaggi.

Un viaggio dunque che scrittori, poeti e artisti hanno fatto attraverso nomi di persone realmente esistite (e ancora in vita) che hanno dato un contributo prezioso a far conoscere la terra d’Abruzzo in Italia e non solo.

L’Abruzzo dunque, una regione raccontata attraverso le tele di 15 pittori e 23 tra narratori e poeti; storie dove la realtà e l’immaginazione si muovono sullo sfondo del litorale Adriatico, delle morbide colline, per spingersi fino alle vette del Gran Sasso. Veri e propri itinerari narrativi dove tradizione, leggenda, arte e cultura sono gli scorci in cui si sono mosse le vite dei personaggi abruzzesi.

Una raccolta grazie alla quale il lettore può sentirsi esploratore dei borghi medievali, immaginare le tradizioni locali e fruitore dell’arte che da sempre caratterizza questa terra.

“Dopo l’uscita del primo volume dell’antologia Abruzzo d’Autore con la quale si è esplorato il territorio abruzzese, ritorniamo a parlare di questa regione con una pubblicazione dedicata ai suoi Personaggi. Una varietà di voci affermate ed esordienti, sia narrative, poetiche che artistiche, nate o residenti in Abruzzo, hanno indagato nella vita e nell’animo di molti grandi donne e grandi uomini nati in questa terra, sia in epoca antica che contemporanea, regalandoceli con uno stile ‘autoriale’ unico. A tal proposito ringraziamo sentitamente tutti gli artisti e gli autori che hanno appoggiato il progetto Abruzzo d’Autore 2 che ha avuto moltissime adesioni tra poeti, scrittori e artisti i quali hanno reso ancora più prezioso il lavoro editoriale” le parole dei curatori Arpetti, Di Giuseppe e Miliozzi.

Gli autori che hanno partecipato: Domenico Cornacchia, Edda Migliori, Caterina Franchetta, Fabrizio Di Remigio, Francesca Di Giuseppe, Sandra De Felice, Lucio Vitullo, Luisa Di Labio, Paris Orsini, Andrea Verrocchio, Carla Di Girolamo, David Ferrante, Davide Mastroianni, Carlo D’Este, Massimo Carugno, Gabriele Di Camillo, Leda Panzone Natale, Magalì Rapini, Margherita Bonfilio, Maruska Panaccio, Rosanna Zenobi, Samantha D’Annunzio, Stefania Pompeo.

Gli artisti che hanno aderito con le loro opere: Giovanni Giancarlo Costanzo, Alfredo Celli, Alfredo Di Bacco, Luciano Di Gregorio, Lucia Ruggieri, Tiziano Aldo Tiberii, Loriana Valentini, Angelo Di Giovannantonio, Annalisa Faieta, Fabrizio Mariani, Gian Mario Celli, Jule Amorosi, Monica Chiavarini, Paola Celi, Patrizia D’Andrea.