Crisi economica, Adoc Abruzzo attiva lo sportello regionale “Salva Debiti”

Adoc Abruzzo aderisce al progetto “Salva Debiti”, un’iniziativa nazionale dell’associazione difesa orientamento consumatori, da oggi attiva anche in Abruzzo. Il programma riguarda l’apertura di diversi sportelli in tutto il territorio regionale rivolti a chi si trova in una situazione di sofferenza finanziaria e sente di aver perso il controllo dei propri conti.

Di fronte a una crisi economica che morde con forza e a un numero crescente di famiglie che non riescono più a far fronte ai pagamenti, Adoc Abruzzo, che da sempre si occupa di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, offrendo assistenza e consulenza per i cittadini in ogni ambito della vita quotidiana, lancia un segnale di speranza concreto. L’obiettivo è rompere il muro della solitudine e della vergogna che spesso accompagna chi è in debito garantendo percorsi legali e soluzioni concrete per gestire il sovraindebitamento e ritrovare la tranquillità perduta.

Il servizio, che vede la collaborazione dell’avvocato Moreno Bonafortuna, è pensato per accompagnare passo dopo passo le persone e le famiglie attraverso il primo ascolto gratuito, ovvero un colloquio di orientamento per analizzare la situazione e individuare le prime azioni da intraprendere, e l’assistenza specializzata con il supporto informativo e l’accompagnamento nelle procedure previste dalla normativa vigente sul sovraindebitamento (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), per rinegoziare i debiti e accedere all’esdebitazione.

"Troppo spesso chi è schiacciato dai debiti tende a isolarsi, pensando che non ci sia via d'uscita - spiegano i rappresentanti di Adoc Abruzzo - Noi siamo qui per dire che una soluzione esiste e che nessuno deve affrontare questo peso in solitudine. Con lo sportello 'Salva Debiti' mettiamo a disposizione la nostra competenza su tutto il territorio abruzzese per tendere una mano a chi è in difficoltà e aiutarlo a ricostruire il proprio futuro”.