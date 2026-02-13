Angelo Duro a Pescara, si aggiunge uno spettacolo pomeridiano il 1Âº marzo

Al giÃ annunciato appuntamento delle 21, a grande richiesta si aggiunge unâ€™ulteriore messa in scena alle 17 di "Ho tre belle notizie", lo spettacolo di Angelo Duro in programma il prossimo 1Â° marzo al teatro Massimo di Pescara. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita). Info: 085.9047726, www.besteventi.it .

Dopo aver devastato tutti i teatri d'Italia con "Sono cambiato", che ha registrato oltre 120 sold out in tutta Italia e all'estero, Angelo Duro Ã¨ tornato con un nuovo spettacolo (prodotto dalla sua societÃ , la Da Solo Produzioni) per darci non una ma ben "tre belle notizie".