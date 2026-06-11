Premi alla carriera ai commercialisti di Pescara [FOTO]

Si è svolta oggi, nella Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, la cerimonia di premiazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che nell’anno 2025 hanno conseguito 30 anni di iscrizione all’Albo. La cerimonia, organizzata dal Consiglio dell’Ordine presieduto da Fabrizio Berardi, è stata introdotta da un intervento dello Storico Licio Di Biase sulla fusione tra Pescara e Castellammare Adriatico (della quale si sta per celebrare il centenario) e la successiva conseguente edificazione dei due Palazzi di Piazza Italia: Palazzo dei Marmi e Palazzo di Città.

Trentasei i commercialisti ai quali è stato consegnato il riconoscimento per i 30 anni di carriera: Stefano Bellonio, Fabrizio Bevilacqua, Diego Buta, Luigi Canale, Antonello Cassiani, Carla Chiola, Enrico Costantini, Fabrizio D’Agostino, Annamaria De Fabritiis, Giuliano Della Volpe, Paolo Di Febo, Geltrude Di Muzio, Nives Di Muzio, Marco Di Pietro, Luca Di Silvestre, Carlo Garofalo, Marco Giusti, Angelo Lancasteri, Tommaso Manella, Ivano Marchegiani, Gianluca Marini, Gianmarco Alfredo Marsili, Gianluca Musa, Luca Pacchione, Francesco Paci, Roberta Paradiso, Alessandro Parnazzini, Giuliano Pilone, Roberto Quercia, Antonio Ricci, Gabriele Santovito, Nicola Simeone, Enrico Spitoni, Giuseppina Suffoletta, Anna Sulli, Carlo Ventura.

Uno speciale premio alla carriera è stato attribuito a Francesco De Carolis e a Sandro Paloscia, che vantano 50 anni di iscrizione all’albo, nonché ad Angelo Della Penna, per i suoi sessanta anni di iscrizione. Presente alla cerimonia il Sindaco Carlo Masci, che ha voluto tributare un particolare elogio a una categoria professionale che con il suo impegno ha contribuito significativamente allo sviluppo e alla crescita della Città.

“Oggi rendiamo omaggio a colleghe e colleghi che hanno dedicato trenta, inquanta e sessanta anni della propria vita alla professione di Dottore Commercialista. Trenta, cinquanta e sessanta anni di iscrizione all'Albo rappresentano molto più di un traguardo temporale. Sono il segno di una vita professionale vissuta accanto alle imprese, alle famiglie, alle istituzioni e al territorio. Dietro ciascuno dei colleghi che premiamo questa sera vi sono migliaia di decisioni accompagnate, imprese affiancate, problemi risolti e percorsi di crescita sostenuti nel tempo. Ma soprattutto vi sono relazioni di fiducia. La fiducia è il vero patrimonio della nostra professione”, ha commentato il Presidente Fabrizio Berardi, per poi porgere un sentito ringraziamento ai Colleghi premiati:

"A nome dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara desidero esprimervi la nostra più sincera gratitudine.

Grazie per il vostro esempio. E per il vostro impegno.

Grazie per aver contribuito, con il vostro lavoro quotidiano, a scrivere una parte importante della storia della nostra professione.

Se oggi possiamo guardare con fiducia alle sfide che ci attendono è perché qualcuno, prima di noi, ha costruito fondamenta solide sulle quali continuare a crescere.

Quelle fondamenta portano anche il vostro nome.

Per questo vi vanno il rispetto, la riconoscenza e l'applauso dell'intera comunità professionale.

Grazie".