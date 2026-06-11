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Arrestato un 46enne, trovato in possesso di circa 65 grammi di cocaina

Redazione
Cronaca
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Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile, in zona San Donato, nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo di 46 anni poichÃ© colto nella fragranza della detenzione e cessione di cocaina. In particolare, a seguito delle attivitÃ  di accertamento relative alla possibile attivitÃ  di spaccio posta in essere allâ€™interno di una villetta posta nel quartiere di S. Donato, nel corso del pomeriggio, sono stati predisposti accurati servizi di osservazione, finalizzati a contrastare la possibile attivitÃ  illecita. 

I sospetti degli investigatori hanno avuto subito riscontro, infatti, dopo aver notato un anomalo andirivieni, provvedevano a controllare un giovane constatando lâ€™avvenuta cessione di alcuni grammi di cocaina. Durante la perquisizione domiciliare, che veniva effettuata subito dopo, i poliziotti rinvenivano, nascosti allâ€™interno del bagno e in un armadio, circa 65 grammi cocaina e materiale utile al confezionamento della droga, nonchÃ© denaro contante per circa 300 euro probabile provento dellâ€™attivitÃ  di spaccio. Quanto trovato veniva posto sotto sequestro e lâ€™uomo veniva tratto in arresto e condotto in carcere a disposizione dellâ€™AutoritÃ  Giudiziaria.

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