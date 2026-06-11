In Provincia il congresso del Pd sulla Nuova Pescara

Il dibattito sul futuro del territorio e sulla nascita della Nuova Pescara entra nel vivo del congresso cittadino del Partito Democratico. Stefania Catalano, dirigente del Pd con delega alla Nuova Pescara, ha inviato martedÃ¬ scorso una lettera aperta ai candidati alla Segreteria cittadina, al momento Stefano Brandimarte e Claudio Mastrangelo, per chiedere un confronto pubblico e programmatico interamente dedicato al processo di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. L'appuntamento proposto Ã¨ per venerdÃ¬ 12 giugno alle ore 18:30 presso la sala "Edolo Masci" della Provincia di Pescara.

Â«Il congresso cittadino Ã¨ il luogo naturale in cui definire visioni e prospettive per la nostra comunitÃ â€” dichiara Stefania Catalano â€” Dopo il referendum del 2014, le leggi regionali e i pronunciamenti della giustizia amministrativa, la Nuova Pescara non Ã¨ piÃ¹ una questione marginale o rinviabile, ma la principale sfida politica e amministrativa dei prossimi anniÂ». La richiesta di confronto si articola intorno a un interrogativo centrale e decisivo: "Quanta Nuova Pescara serve a Pescara?". L'obiettivo Ã¨ spingere il partito e i suoi futuri leader a superare la logica dei meri adempimenti burocratici per abbracciare una visione strategica d'insieme. Â«Dobbiamo chiederci se serve una semplice fusione amministrativa o un vero progetto politico e territoriale capace di ridisegnare i servizi, la mobilitÃ , lo sviluppo economico e la sostenibilitÃ ambientale â€” incalza la dirigente Dem â€” Ãˆ fondamentale capire quale rapporto i candidati immaginino con i territori di Montesilvano e Spoltore, quali strumenti di coinvolgimento dei cittadini ritengano necessari e quale modello di governance propongano per quella che si appresta a diventare una delle realtÃ urbane piÃ¹ importanti dell'Italia adriaticaÂ».

Per Catalano, il Partito Democratico ha il dovere di esercitare una leadership forte e propositiva in questa fase storica: Â«La Nuova Pescara non Ã¨ una semplice riorganizzazione istituzionale di tre Comuni, ma una scelta che segnerÃ il destino delle prossime generazioni. Per questo auspico che il Congresso diventi l'occasione per una discussione aperta, plurale e coraggiosa. Quella sulla Nuova Pescara non Ã¨ solo una domanda congressuale: Ã¨ una domanda sul nostro futuroÂ». La lettera Ã¨ stata inviata per conoscenza anche ai vertici regionali e provinciali del partito, ai parlamentari, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonchÃ© ai segretari dei circoli coinvolti e alla sindaca di Spoltore, testimoniando la volontÃ di attivare una riflessione corale e partecipata.