A Pescara l’"Italian Turtle Day", Plastic Free promuove la liberazione della tartaruga Lacey

Domenica 14 giugno Pescara sarà tra le sei località italiane protagoniste dell’Italian Turtle Day, l’iniziativa diffusa promossa da Plastic Free Onlus in vista del World Sea Turtle Day, che si celebra il 16 giugno. Da Genova a Lampedusa, passando per Viareggio, Pescara, Castro e Stintino, saranno liberate in contemporanea nove tartarughe marine recuperate, curate e finalmente pronte a tornare nel loro habitat naturale.

In Abruzzo sarà restituita al mare Lacey, un esemplare di Caretta caretta pronto per la liberazione dopo il percorso di recupero e cura. L’appuntamento con cittadini, famiglie e istituzioni è fissato alle ore 10.30 presso la banchina di attracco delle motovedette del porto turistico “Marina di Pescara”, dove si terrà un momento divulgativo a cura del Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine “Luigi Cagnolaro” – Centro Studi Cetacei. Volontari, veterinari e biologi racconteranno la storia di Lacey e l’attività di tutela della fauna marina protetta svolta dal Centro.

L’evento, organizzato dal Centro studi Cetacei, prevede che il rilascio avverrà a circa tre miglia nautiche dalla costa, con il supporto della Capitaneria di Porto, del pescaturismo “Nonno Remo”, di Assonautica Pescara-Chieti e di Plastic Free. Anche durante la navigazione verso il punto di rilascio è previsto un momento di sensibilizzazione a bordo del mezzo nautico di appoggio “Nonno Remo”, autorizzato per pescaturismo a cura dei Volontari del Centro Recupero Tartarughe Marine “L. Cagnolaro” di Pescara.

L’Italian Turtle Day, coordinato da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica e che ha proprio la tartaruga marina nel proprio simbolo, metterà in rete centri di recupero, Capitanerie di Porto, enti scientifici, associazioni e istituzioni locali, trasformando le liberazioni in un’unica grande azione nazionale di sensibilizzazione. Dal 2019 l’associazione ha già contribuito al salvataggio di oltre 300 tartarughe marine e accompagnato alla nascita quasi 11mila piccoli esemplari lungo le coste italiane.

“Domenica 14 giugno sarà una giornata di grande emozione, ma anche di forte responsabilità – dichiara Rosapia Reale, vicepresidente di Plastic Free Onlus –. Vedere una tartaruga marina tornare in mare significa assistere a una piccola vittoria della cura sull’indifferenza. Ognuno di questi animali è stato salvato grazie a una rete preziosa fatta di competenze, passione e collaborazione tra centri di recupero, istituzioni, Capitanerie di Porto, volontari e cittadini. Ma ogni liberazione ci ricorda anche quanto sia fragile l’equilibrio del mare e quanto pesino i nostri comportamenti quotidiani”.

Al centro dell’Italian Turtle Day ci sono esemplari di Caretta caretta, la specie più diffusa nel Mediterraneo, spesso vittima dell’impatto delle attività umane: ingestione di plastica, catture accidentali nelle reti da pesca, traumi da eliche, ami, lenze e rifiuti dispersi in mare.

Plastic Free invita cittadini e istituzioni a partecipare all’appuntamento pubblico previsto a Pescara. Con l’Italian Turtle Day, le liberazioni diventano un unico messaggio nazionale: il mare si protegge con azioni concrete, collaborazione tra territori e scelte quotidiane più responsabili. Ogni tartaruga che torna libera chiude un percorso di cura e apre un nuovo impegno collettivo.