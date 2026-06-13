Concorso Enologico Internazionale CittÃ  del Vino, Abruzzo protagonista

Produzioni e territori abruzzesi ottengono in gran numero un riconoscimento al 24esimo Concorso Enologico Internazionale CittÃ del Vino, che si Ã¨ svolto dal 29 al 31 maggio scorsi a Pramaggiore, in Veneto, negli spazi della storica Mostra Nazionale dei Vini.



La premiazione dellâ€™iniziativa organizzata dallâ€™Associazione Nazionale CittÃ del Vino si svolgerÃ lâ€™11 luglio prossimo a Roma, in Campidoglio, con la peculiaritÃ di assegnare riconoscimenti sia alle cantine che ai sindaci e alle amministrazioni dove hanno sede, per sottolineare il rapporto tra vini e territori.



La partecipazione di numerose aziende provenienti da importanti aree vitivinicole ha confermato il ruolo della manifestazione come un riferimento a livello nazionale e internazionale. Hanno partecipato campioni da tutto il mondo e operato, giudicando prodotti di tutto il mondo, tredici commissioni di degustazione dedicate al vino, composte da esperti italiani e internazionali provenienti, tra gli altri, da Corea del Sud, Brasile, Croazia, Cile, Cuba, Portogallo, Francia, Polonia, Libano e Grecia,



Di seguito le cantine abruzzesi premiate e i territori di riferimento:





CLASSIFICA UFFICIALE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VITE DEL VINO (OIV)





Pasetti Vini (Pescosansonesco) Gran Medaglia d'oro con HARIMANN Montepulciano dâ€™Abruzzo Riserva DOP 2019



BIO Cantina Orsogna Gran Medaglia d'Oro con SPIRITUS TERRAE-LE GEMME -MONTEPULCIANO Dâ€™ABRUZZO DOP



CITRA Vini Volti Valori Gran MILA CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOP (Ortona) Medaglia d'Oro con CAROSO Montepulciano dâ€™Abruzzo DOC Riserva Limited Edition â€“ 2020



Cantina San Nicola (Pollutri) Gran Medaglia d'Oro con DON VENANZIO MONTEPULCIANO Dâ€™ABRUZZO DOC 2022



MILA PECORINO IGP TERRE Dâ€™ABRUZZO



Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d'Oro con MILA CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOP



Cantina San Nicola (Pollutri) Medaglia d'Oro con POLLUTRO CHARDONNAY TERRE Dâ€™ABRUZZO IGT 2025



Cantina San Nicola (Pollutri) Medaglia d'Oro con POLLUTRO ORO MONTEPULCIANO Dâ€™ABRUZZO DOC 2019



Feudo Antico (Tollo) Medaglia d'Oro con PECORINO TULLUM BIO FS 2024



Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d'Oro con MILA PECORINO IGP TERRE Dâ€™ABRUZZO





PREMIO SPECIALE CittÃ del Bio





Bio Cantina Orsogna Gran Medaglia d'Oro con SPIRITUS TERRAE-LE GEMME -MONTEPULCIANO Dâ€™ABRUZZO DOP



Bio Cantina Orsogna Medaglia d'Oro con NICAN MONTEPULCIANO Dâ€™ABRUZZO DOP RISERVA 2017



Vini Valori (Santâ€™Omero) Medaglia D'Oro con Chiamami Quando Piove Octava Dies Abruzzo Pecorino



Azienda Vitivinicola Strappelli (Torano Nuovo) Guido Medaglia D'Oro con Soprano Pecorino Controguerra



Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d'Oro con ORSO BIANCO COCOCCIOLA TERRE DI CHIETI IGT



Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d'Oro con ORSO ROSSO CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOC 2025



Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d'Oro con ORSO BIANCO PECORINO Dâ€™ABRUZZO DOC 2025



Vini Valori (Santâ€™Omero) Medaglia d'oro con Chiamami Quando Piove Cerasuolo dâ€™Abruzzo Doc Bio 2025



Alaterra (Bussi sul Tirino) Medaglia d'Argento Cerasuolo Dâ€™Abruzzo DOC â€“ ALATERRA 2024



Vini Valori (Santâ€™Omero) Medaglia d'argento con Chiamami Quando Piove Pecorino Doc Bio 2025



Vini Valori (Santâ€™Omero) Medaglia d'argento con Chiamami Quando Piove Inkiostro Merlot Igp Bio 2025





PREMIO SPECIALE ORO ROSA





Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d'Oro (Miglior vino in assoluto per la categoria) con MILA CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOP



Vini Casalbordino Medaglia d'Oro con VILLA ADAMI CERASUOLO D'ABRUZZO DOC



Lampato (Castellana di Pianella) Medaglia d'Oro con LAMAGELLA CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOP



Spinelli (Atessa) Medaglia d'Oro con Zione Cerasuolo Dâ€™Abruzzo 2024



Cantina Tollo Medaglia dOro con CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOP DEIVAI 2024



Alaterra (Bussi sul Tirino) Medaglia d'Argento con Cerasuolo Dâ€™Abruzzo DOC â€“ ALATERRA



La Quercia (Morro dâ€™Oro) medaglia d'Argento con PRIMAMADRE COLLINE TERAMANE CERASUOLO D'ABRUZZO SUPERIORE



Cantina San Nicola Pollutri Medaglia d'Argento con POLLUTRO CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOC 2025



Cantina San Nicola Pollutri Medaglia d'Argento DON VENANZIO ROSATO TERRE Dâ€™ABRUZZO IGT



Cantina Strappelli (Torano Nuovo) Medaglia d'Argento con Strappelli Cerasuolo d'Abruzzo Dop



Cantina Sangro (Fossacesia) Medaglia d'Argento con Sangro Cerasuolo d'Abruzzo Dop 2025

Foto da drinkabile.cdaweb.it



