Javier Zanetti e la passione culinaria per gli arrosticini...senza grasso

Gli arrosticini, come tutti ben sanno, sono un pezzo forte e pregiato della cucina abruzzese. Persino l'ex bandiera ed attuale presidente onorario dell'Inter Javier Zanetti è stato stregato dal sapore dei nostri arrosticini.

La foto, scattata e pubblicata dalla pagina Facebook "Abbruzzo di Morris" ritrae il campione argentino con una piccola ma sostanziale pecca che fa male agli amanti della cucina abruzzese... mangiarli senza grasso.

Come descritta dalla pagina, scritta chiaramente in dialetto "Zanetti ricapa il grasso delle rostelle", e sotto il post non sono mancate chiaramente le battute ironiche degli abruzzesi.