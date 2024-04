Arrosticini protagonisti ad Avanti un altro di Paolo Bonolis

Gli arrosticini, ormai famosissimi in tutta Italia, sono diventati protagonisti di una divertente scenetta nella puntata odierna del popolare programma televisivo “Avanti un Altro” di Paolo Bonolis in onda su Canale 5.

Grazie al personaggio di Luketta, interpretato da Luca Laurenti, che oggi è stata nominata “reginetta degli arrosticini”, il tipico piatto abruzzese ha avuto una bella vetrina di diversi minuti nei quali Laurenti ha fatto 4 domande al concorrente che ne ha indovinate 3 ed è riuscito a pescare il "pidigozzo".

Arrosticini, quindi, sempre più alla ribalta. È stata una bella vetrina non solo per il nostro piatto tipico più celebre, ma per tutta la nostra regione in generale.