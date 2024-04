“Concerto Grosso per i New Trolls - Omaggio a Vittorio De Scalzi” all'Auditorium Flaiano

Debutta giovedì 18 aprile alle ore 21:15 all’Auditorium Flaiano il “Concerto Grosso per i New Trolls - Omaggio a Vittorio De Scalzi”: sul palco la Medit Orchestra diretta dal Maestro Angelo Valori e una band d'eccezione composta da Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Lorenzo Ottonello e Max Vigilante, ovvero i musicisti che hanno accompagnato in centinaia di concerti il fondatore nonché autore/coautore di tutti i brani dei New Trolls.

Il Concerto Grosso per i New Trolls, composto dal premio Oscar Luis Bacalov ed eseguito (insieme a un’orchestra) dalla band genovese, è uno dei dischi rock italiani più venduti di sempre, oltre 800 mila copie, ed è una delle opere che maggiormente è riuscita a celebrare il matrimonio tra rock e musica classica, anzi barocca.

Oltre al “Concerto Grosso” nel corso della serata verranno eseguiti altri brani dei New Trolls e di Vittorio De Scalzi, a cui il concerto è dedicato: un repertorio che ha saputo spaziare come pochi altri tra psichedelia, prog, hard rock e pop in maniera spesso innovativa e peculiare, riuscendo a ottenere un successo strepitoso in qualsiasi incarnazione sonora. La storia dei New Trolls, del resto, è sempre stata caratterizzata da tantissime collaborazioni: dalle aperture a Led Zeppelin e Rolling Stones, a quelle con Fabrizio De Andrè (che produsse il primo album della band, Senza orario e senza bandiera) fino ad Anna Oxa e Ornella Vanoni.

Angelo Valori, compositore, direttore d’orchestra, produttore, insegnante apprezzato a livello internazionale, ha iniziato giovanissimo l’attività con esecuzioni di proprie composizioni in prestigiosi festival e rassegne europee e americane. È direttore stabile di Angelo Valori & Medit Orchestra e Italian Contemporary Orchestra, con le quali ha collaborato con Dee Dee Bridgewater, Manhattan Transfer, Malika Ayane, Avion Travel, Fabrizio Bosso, Karima, Serena Brancale, Ada Montellanico, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Morgan, Sergio Cammariere.

Nel dicembre 2022 ha diretto il Concerto di Natale della Camera dei deputati, con ospite Mogol, trasmesso da RAI 1; nell’aprile 2023 ha diretto l’orchestra nella trasmissione televisiva StraMorgan, andata in onda su RAI 2. Attualmente è Direttore Artistico del Pescara Jazz Festival e del Centro Adriatico Produzione Musica e responsabile dei Progetti speciali del CET, Scuola di Mogol, dove insegna Forme e linguaggi della Canzone.

Il progetto “Concerto Grosso per i New Trolls - Omaggio a Vittorio De Scalzi” è a cura del centro di produzione musicale New Sounds & Beyond in collaborazione con Luigi Ogno e Francesco Venuto della Barley Arts, che segue anche il booking; i biglietti (ingresso 22 euro più 3 euro di diritti di prevendita, ridotto studenti 10 euro + 1 euro di diritti di prevendita) sono in vendita su Ciaotickets:

https://www.ciaotickets.com/biglietti/concerto-grosso-i-new-trolls-omaggio-vittorio-de-scalzi.