Ercole Olivario, ecco la selezione di oli abruzzesi a disposizione per il 4° concorso “Extra Cuoca”

È stata svelata la lista degli oli extravergine d’oliva, rientranti tra gli oli finalisti della XXXII edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario e della III edizione de La Goccia d’Ercole, che potranno essere utilizzati nella preparazione delle ricette in gara dalle cuoche professioniste partecipanti alla quarta edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extravergine di oliva” 2024.

Peculiarità di Extra Cuoca, primo concorso in Italia a premiare cuoche professioniste di eccezionale talento, promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC - Federazione Italiana Cuochi) e con il programma televisivo Agrisapori; è infatti, la valorizzazione della professionalità delle cuoche unita all’uso consapevole dell’olio in cucina. Le ricette premiate, saranno quelle che rivelano particolare maestria e creatività nell’esaltare le proprietà organolettiche degli oli e.v.o. dell’Ercole Olivario e de La Goccia d’Ercole.

Questi gli oli e.v.o. abruzzesi che potranno essere scelti dalle cuoche che concorreranno ad Extra Cuoca 2024:

Frantoio Tini (Goccia d’Ercole) di Castilenti (Teramo), olio EVO prodotto con olive della varietà Castiglionese;

Sandro Di Giacomo di Pianella (Pescara) olio EVO prodotto con olive della varietà Dritta:

Sandro Di Giacomo di Pianella (Pescara) olio DOP con olive della varietà Dritta e Intosso

Le cuoche professioniste che partecipano ad Extracuoca 2024, proponendo un massimo di quattro ricette, una per ciascuna delle quattro categorie in gara: Antipasti e altre preparazioni (finger food, contorni, torte salate, tramezzini, cocktail), Primi Piatti, Secondi Piatti e Dolci; avranno a disposizione una scheda tecnica di ciascun olio, in modo da poter decidere il miglior abbinamento possibile dell’olio con la ricetta proposta.

Le cuoche professioniste potranno iscriversi gratuitamente ad Extra Cuoca 2024 entro domenica 30 giugno, compilando il modulo on line di iscrizione (disponibile, insieme al regolamento, al sito https://extracuoca.it/iscriviti/). Per info contattare la Segreteria Organizzativa del Concorso “EXTRACUOCA” c/o Promocamera - Azienda Speciale Camera di Commercio dell’Umbria Tel. 075.9660.589 – 639 extracuoca@umbria.camcom.it.