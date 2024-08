Nasce il "Maiellotto", il pasticciotto della Maiella

Parte da Caramanico Terme il progetto itinerante "Il Pasticciotto incontra i territori" voluto dal maestro pasticciere di Campi Salentina (Le) Angelo Bisconti per promuovere nuove varianti del tipico dolce leccese valorizzando allo stesso tempo le eccellenze agroalimentari delle venti regioni italiane. Alla vigilia della festa patronale di "Santa Maria Assunta in Cielo", martedì 13 agosto, alle ore 18 nella sala consiliare del Comune di Caramanico Terme, si terrà la presentazione ufficiale del "Maiellotto", il pasticciotto della Maiella: fragrante pasta frolla con all'interno morbida crema impreziosita da uno strato di "Scrucchiata", la deliziosa confettura prodotta da uve Montepulciano d'Abruzzo.

Ottimo da gustare a colazione o come dessert a fine pranzo, il "Maiellotto" nasce nel corso di una piacevole chiacchierata tra il maestro Bisconti, già inventore tra gli altri del "Pasticciotto Obama" e del "Pasticciotto Sinner", e l'imprenditore turistico Eriberto Carestia. Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il sindaco Franco Parone, il maestro pasticciere Angelo Bisconti, il presidente Act Francesco Di Domizio, gli albergatori locali, rappresentanti de La Pro-Loco e la cittadinanza tutta. I lavori saranno coordinati dal giornalista Alessandro Miglietta.

A seguire è prevista una degustazione gratuita di "Maiellotti" e "Coperchiole", un dolce tipico abruzzese, in particolare di Caramanico, variante golosa delle Pizzelle (o Ferratelle) composto da cialde cotte all'interno di "ferro" appena incavato e a doppia piastra, farcite con delicatissima "Scrucchiata". Prendono il nome di coperchiole, dalla copertura della prima cialda con la seconda, il coperchio appunto. L'occasione per uno scambio di ricette tra il maestro Bisconti e gli operatori economici e culturali di Caramanico.

"Attraverso questo progetto – dichiara il maestro Angelo Bisconti – vogliamo porre le basi per creare un ponte di dolcezza tra la Puglia e le altre regioni italiane esaltando i prodotti tipici locali. Partiamo da Caramanico, uno dei borghi più belli d'Italia, per proseguire il nostro viaggio nelle piccole realtà dello stivale", conclude Bisconti. Per l'imprenditore Eriberto Carestia, che ha subito sposato l'iniziativa, "si tratta di un progetto di ampio respiro che merita di essere valorizzato perché mette al centro il lavoro di tanti piccoli produttori, custodi della tradizione dei singoli territori ma sempre aperti alla sperimentazione".