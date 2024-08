Ultima notte bianca al Città Sant'Angelo Outlet Village con Edoardo Vianello

Successo incredibile per la quarta notte bianca. Rosa Chemical ha stupito tutto con un live stratosferico, intrattenendo le migliaia di persone presenti. Per l’ultima notte bianca, invece, il divertimento è assicurato con Edoardo Vianello. Stasera, a partire dalle ore 21:30, il re dell’estate italiana anni ’60, dei tormentoni estivi e dei balli di gruppo, animerà questa serata d’agosto con i suoi successi e con la voglia di far ballare ancora il pubblico a ritmo di Guarda come dondolo, I Watussi e Abbronzatissima. Le Notti Bianche di Città Sant’Angelo Village Outlet, tutti i giovedì dall’11 luglio all’8 agosto prevedranno, inoltre, sconti dal -30% sui prezzi a saldo, dalle 16 alle 24, nei negozi aderenti.

Grande soddisfazione ed entusiasmo da parte del Direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Chiudiamo con il botto le nostre Notti Bianche. Dopo lo show pazzesco di Rose Chemical, ci sarà l’ultimo giovedì in compagnia di Edoardo Vianello. Sarà uno spettacolo che ci permetterà di rivivere quelle meravigliose estati durante le quali ci si ritrovava davanti a un Jukebox per cantare e ballare. Spensieratezza e musica per l’ultimo appuntamento. Ma non ci fermiamo qui. Adesso, ci godremo l’estate fino alla fine ma subito dopo Ferragosto, ci metteremo a lavoro per preparare un cartellone natalizio di grande livello, nel segno della continuità. Shopping e divertimento, per noi, devono viaggiare sullo stesso binario”.