Torna il Pescara Wine Festival: ecco tutti i premiati

“Sono oltre una ventina i Premi, tra cui 3 premi speciali, che verranno assegnati a 48 aziende vitivinicole, di cui 7 fuori regione e 1 nazionale, oltre a un’etichetta francese per lo champagne, in occasione della 21esima edizione del Premio Internazionale Pescara Wine Festival – Premio alle Eccellenze del Vino Abruzzese. Un premio che ha una duplice valenza: da un lato attribuire il giusto riconoscimento agli sforzi che i viticoltori abruzzesi stanno facendo per alzare il livello della produzione abruzzese peraltro in un periodo ancora difficile a causa del parassita che ha attaccato le nostre terre oltre che per il profilo climatico; dall’altro lato portare la narrazione del territorio al di fuori dei nostri confini a sostegno dell’enoturismo che è ormai una realtà strutturale”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri nel corso della conferenza stampa promossa con l’Associazione Italiana Sommelier per presentare la 21esima edizione del Premio Internazionale Pescara Wine Festival – Premio alle Eccellenze del Vino Abruzzese, che si svolgerà sabato 23 novembre, a partire dalle ore 17, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara. Presenti Luca Panunzio, presidente dell’Associazione Sommelier Pescara, promotore e referente dell’iniziativa, Antonio De Marco di Banca Mediolanum, sponsor del Festival con Rita Lancia della Ico, e la sommelier Marika Rendina, che presenterà l’evento con Panunzio.

“Sabato torniamo a sacramentare le eccellenze dei vini abruzzesi, scelte attraverso una media dei prodotti di settore – ha spiegato Panunzio – Aver raggiunto la ventunesima edizione è un successo, avremo la premiazione di 3-4 cantine per ogni categoria, come il Pecorino, il Montepulciano, Colline Teramane. Avremo 3 premi speciali in alcuni settori collegati al vino, ovvero il premio al miglior frantoio abruzzese, il Mercurius di Penne, che è stato il miglior frantoio d’Italia per due anni; il miglior prodotto gastronomico, il Cioccolato Origine, di Popoli e poi l’atleta dell’anno, Michelle Cantò, campionessa italiana di 20 chilometri di marcia su strada under 20. L’ingresso all’evento è gratuito e al termine è prevista la degustazione di 60 vini per​ un’iniziativa che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 500 persone”.

Le aziende che verranno premiate sono Valentini, Emidio Pepe, Nicodemi, Valle Reale, Palazzo Battaglini, La Quercia, Tocco vini, Lepore, Massetti, Valori, Amorotti, Rosarubra, Tenuta i Fauri, Barone Cornacchia, Vigneti Radica, Lidia e Amato, Torri Cantine, Fontefico, Tiberio, Tenuta Secolo IX, Marramiero, Marchesi de Cordano, Nododivino, Santagiusta, Citra Vini, Terre Derce, Vinco Casal Thaulero, Eredi Legonziano, Feudo Antico, Valle Martello, Cascina del Colle, Cantina Villamagna, Cantina Colonnella, Cantina Monti, Tenute Cerulli Spinozzi, Cataldi Madonna, Torre dei Beati, San Lorenzo, Jasci e Marchesani, Pasetti Vini, Collefrisio, Contesa, Vigna Madre, Masciarelli, Orlandi Contucci Ponno, Bosco Vini, Nik Tartaglia, Inalto, Torre Zambra.

Il Premio Miglior Bianco d’Italia verrà assegnato al Bertolino Soprano Azienda Mandrarossa Sicilia; Miglior spumante d’Italia al Trento doc Tananai 2018 dosage zero azienda Borgo dei Posseri; Miglior Cantina d’Italia al Marzocco di Poppiano - Montesperoli – Firenze; Premio An excellent wine in the world allo Champagne Barfontarc vintage 2011 extra brut.