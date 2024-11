Jazz 'n Fall si conclude con il concerto del trio guidato da Cyrus Chestnut (esclusiva nazionale)

Dopo il grande successo registrato nelle prime quattro serate, Jazz 'n Fall 2024 si conclude in grande stile con il concerto in esclusiva nazionale di Cyrus Chestnut, considerato il miglior pianista in attività insieme a Kenny Barron. Il quinto ed ultimo appuntamento con la 24ª edizione di Jazz’n Fall presenta sul palcoscenico del Teatro Massimo il Cyrus Chestnut Trio che si esibisce in esclusiva nazionale nella rassegna pescarese.

Il Cyrus Chestnut Trio è formato da Cyrus Chestnut al pianoforte, Georgios Antoniou al contrabbasso e Esteve Pí alla batteria. Dopo il grande successo registrato nelle prime quattro serate, la rassegna si conclude in grande stile con un musicista raffinato dal gusto elegante e dalla spiccata sensibilità artistica, come è appunto Cyrus Chestnut, che divide a tutti gli effetti con Kenny Barron il ruolo di miglior pianista in attività. Il concerto si svolgerà venerdì 22 novembre alle 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 25 €.

Cyrus Chestnut è continuamente in tournée con il suo trio, suonando dal vivo nei festival jazz di tutto il mondo, così come nei club e nelle sale da concerto. Come dice lui stesso: "Sto cercando di portare lo spirito della gioia nel maggior numero di posti possibile". Insieme al contrabbassista Michael Hawkins e al batterista Neal Smith, Chestnut utilizza il formato trio per estendere, elaborare e perfezionare la concezione di base della sezione ritmica Jazz.

Nelle parole di Chestnut, il jazz è un’arte che si fonda "sui principi ​ fondamentali della libertà, per cui una persona è in grado di pensare, dire o suonare ciò che sceglie. Nel corso degli anni, guardando alla storia, tutti i miei predecessori, indipendentemente da quale fosse la loro situazione quando arrivavano sul palco dell'orchestra, erano liberi di condividere i loro pensieri e sentimenti in modo musicale. Facevano qualunque cosa ritenessero musicalmente adatta e i migliori di loro erano sempre rivolti allo swing e al far sentire bene le persone. Questo trio mira a continuare quella tradizione".