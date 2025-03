"Spumanti d'Italia", masterclass a Torre de' Passeri domenica 16 marzo

Domenica 16 marzo la Fisar Pescara organizza a Torre de' Passeri la masterclass “Spumanti d'Italia”. Un viaggio alla scoperta delle migliori bollicine italiane, che porterà i partecipanti dal nord Italia alla Sicilia, passando per l'Abruzzo e la Puglia. Ad arricchire questa esperienza, alcune delle cantine più prestigiose che condivideranno la filosofia e la passione dietro ai loro prodotti. La guida di questa masterclass sarà Martin Rance, delegato Fisar Firenze, che svelerà tutti i segreti delle bollicine italiane.

Nel pranzo gourmet si sarà accompagnati dai prelibati piatti preparati dallo chef Tany Moscone con il suo fantastico staff, il tutto arricchito da due vini straordinari. L'evento si terrà nella Pietra Pizzuta Experience. Il costo per i soci Fisar è di € 50, mentre per i non soci è di € 55. Sarà un vero e proprio viaggio nel mondo degli spumanti italiani, con la degustazione di 5 bollicine provenienti da tutto il Paese, rappresentative delle migliori tradizioni vinicole italiane.

E, in conclusione, la consegna degli attestati di primo livello per gli aspiranti sommelier Fisar Pescara. Per prenotazioni e informazioni: pescara@fisar.com, Emanuela 3271034195, Irene Laganà 3486614268, Fernando Di Stefano 3471648982.