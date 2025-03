Saranno dieci gli oli abruzzesi che concorreranno alla finale del Premio Ercole Olivario, uno dei più prestigiosi concorsi nazionali per la valorizzazione delle eccellenze olearie italiane. Risultato di un’attenta selezione a cura del panel di assaggiatori d’olio della Camera di commercio Chieti-Pescara, guidata da Marino Giorgetti, i finalisti saranno svelati martedì 25 marzo, in un'apposita cerimonia, nella sede dell’ente a Pescara, a partire dalle ore 10.

Il Concorso Nazionale Ercole Olivario è riservato all’olio extra vergine d'oliva distinto in due diverse sezioni: gli oli extra vergini di oliva a denominazione d’origine (Dop e Igp) e gli oli extra vergini di oliva il cui territorio di provenienza delle olive è attestato dal partecipante con autodichiarazione e previa regolarità dell’iscrizione al portale SIAN – Sistema informativo agricolo nazionale.

Hanno potuto partecipare al Concorso, giunto alla sua XXXIII edizione, coloro assicurano la commercializzazione in proprio di un “lotto omogeneo documentato e verificato di almeno 10 ettolitri di prodotto”. C’è inoltre, da quattro anni, una nuova categoria, Goccia d’Oro, riservata a coloro che hanno una produzione documentata fino a 5 ettolitri.

Il concorso Ercole Olivario è organizzato da Unioncamere, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il sostegno di Ice, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), Ministero delle imprese e del Made in Italy, e il supporto del sistema camerale nazionale, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) - Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT), che ha sede a Villanova di Cepagatti.

Le selezioni nazionali a cura di una apposita giuria composta da si terranno a Perugia dal 14 al 17 aprile. Sempre a Perugia, si terrà la cerimonia conclusiva prevista, invece, per giovedì 15 e venerdì 16 maggio.