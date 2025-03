Visite gratuite agli occhi per i donatori di sangue

Oculistica Mastropasqua EmÉ e Fidas Pescara insieme per sostenere i donatori di sangue. Grazie a questa nuova partnership la Festa del papà ha avuto il sapore dolce di un regalo fatto col cuore: una visita oculistica completa e gratuita nella clinica pescarese del professor Leonardo Mastropasqua per i donatori Fidas che hanno dedicato la giornata del 19 marzo a un gesto di profondo altruismo e grande civiltà qual è il dono del sangue.

“I nostri donatori meritano tutte le attenzioni possibili”, ha detto Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara, “e noi cerchiamo di dargliele con diversi progetti di spessore che riguardano la salute, e questo sul controllo della vista è sicuramente tra i più rilevanti. Motivo per cui ringraziamo il professor Mastropasqua e la sua èquipe per l’immediata adesione”.

Oculistica Mastropasqua EmÉ è centro di eccellenza di chirurgia robotica con alta tecnologia al servizio della vista, cura i difetti visivi e le patologie oculari con la migliore tecnologia laser o chirurgica esistente.

“Siamo felici di poter mettere a disposizione dei donatori Fidas innovazione, efficienza e precisione per migliorare la loro qualità della vista e quindi della vita”, afferma il professor Mastropasqua, “i controlli periodici sono importanti e per alcune patologie, come il glaucoma, la diagnosi precoce è addirittura fondamentale. L’uso quotidiano della vista induce a sottovalutare i rischi e considerarla invulnerabile. Soltanto quando insorge un problema si realizza quanto la vista sia indispensabile nel compiere la stragrande maggioranza delle azioni quotidiane”.

Fidas Pescara è attiva da più di quarant’anni all’interno del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile di Pescara e conta circa 14mila iscritti e più di 8mila donatori periodici che si impegnano per il bene dell’intera comunità. Il connubio Oculistica Mastropasqua EmÉ e Fidas proseguirà con altre iniziative di rilievo nei prossimi mesi.