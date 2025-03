Anche i giovanissimi atleti dello Sci Club Aterno tra i finalisti del Gran Premio “Kinder Joy of Moving”

Ci sono anche i giovanissimi atleti dello Sci Club Aterno Pescara tra i finalisti del Gran Premio Giovanissimi “Kinder Joy of Moving”, la più importante competizione sportiva di sci rivolta ai giovani allievi, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

Nella finale regionale che si è svolta a Campo Felice, infatti, si sono qualificati per la finale nazionale in programma a Selva di Val Gardena dal 25 al 28 marzo prossimi:

Pietro Amicone – U9 Baby 1 Maschile

Alice Bernabeo – U10 Baby 2 Femminile

Francesco Leo Carlone – U10 Baby 2 Maschile

Viola Marinelli – U11 Cuccioli 1 Femminile

Azzurra Molinari – U12 Cuccioli 2 Femminile

Anna Bernabeo – U12 Cuccioli 2 Femminile

Al Kinder Joy of Moving – organizzato dall’Amsi, l’associazione maestri di sci italiani e giunto alla 47esima edizione – partecipano ogni anno oltre 50mila giovani atleti provenienti dalle Scuole Sci italiane, che si sfidano in gare di slalom gigante, fondo e snowboard.