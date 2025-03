Conto alla rovescia per le iniziative conclusive del progetto "Giovani in crescita"

Lunedì 24 marzo, alle 10:30 all’Aurum, e venerdì 28 marzo, alle 17:30 nella sede del Csv Abruzzo Ets, in via Alento 94, sono in programma le iniziative conclusive del progetto “Giovani in crescita”, istituito con il Fondo Nazionale Politiche Giovanili annualità 2022 - Avviso Pubblico Abruzzo Giovani 2022 - CUP di progetto j29i22001650005 che ha avuto come partner la Regione Abruzzo - dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura - Servizio Programmazione Sociale, il Comune di Pescara – assessorato alle Politiche Giovanili, assessore Patrizia Martelli, e il Csv Abruzzo Ets – ente affidatario del progetto.

Si è trattato di tre percorsi gratuiti.

Agli incontri partecipano il sindaco Carlo Masci, l’assessore Patrizia Martelli, la responsabile del servizio Programmazione e sociale e misure straordinarie per il welfare, Roberta Pellegrino. Per il Csv Abruzzo ci saranno il presidente, Casto Di Bonaventura, il coordinatore della delegazione di Pescara, Lorenzo Di Flamminio, e Giulia Pica, coordinatrice del progetto.

Lunedì 24 si terrà la fase conclusiva del progetto con le scuole Attività di prevenzione e informazione alla sicurezza stradale e primo soccorso che, iniziato il 10 dicembre 2024, ha coinvolto 48 studenti tra i 16 e i 18 anni dell’Istituto tecnico Alessandro Volta di Pescara.

I ragazzi sono stati impegnati per 22 ore nella formazione teorica: modulo Polizia stradale (trasmettere l’importanza di una guida prudente, sicura, consapevole), modulo Primo Soccorso (intervento in caso di piccole e grandi emergenze), modulo Psicologia dell’emergenza (dalla consapevolezza dei rischi all’attivazione di comportamenti adeguati nella quotidianità), modulo sostenibilità ambientale e mobilità leggera (un futuro a impatto zero).

Altre sei ore di pratica, invece, sono state dedicate a un percorso cittadino con focus sulla mobilità leggera e la consapevolezza dei rischi quotidiani.

Sono stati 8 i formatori coinvolti nell’attività. Verranno consegnati agli studenti un attestato di partecipazione al corso e crediti scolastici.

Venerdì 28 la fase conclusiva degli altri due progetti.

Attività di “animazione/clown terapia” iniziata il 9 gennaio ha coinvolto 13 giovani tra i 18 e i 35 anni ed è stato così articolato:

60 ore di formazione teorica: clownerie, giocoleria, espressione corporea e teatro, infermieristica e organizzazione sanitaria, medicina, psicologia, tecniche di comunicazione;

30 ore di tirocinio: effettuate in ospedale, RSA, Istituti di riabilitazione.

Sono stati 9 i formatori coinvolti nell’attività. Verrà consegnato l’attestato di Volontario del sorriso, propedeutico per diventare clowndottore

Attività di “educazione al primo soccorso” iniziato il 7 gennaio ha coinvolto 10 giovani tra i 18 e i 35 anni. Le ore di formazione sono state 41 tra teoria ed esercitazioni: modulo primo soccorso e BLSD, modulo protezione civile, modulo primo soccorso psicologico.

Sono stati 5 i formatori coinvolti nell’attività. Verranno consegnati 2 attestati: brevetto BLSD (Basic life support- early defibrillation - supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce); e un attestato di partecipazione al corso base per volontario di Protezione civile.