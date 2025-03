Bruno su degrado in via Polacchi: “La zona non è affatto abbandonata a se stessa”

"Via Polacchi non è affatto abbandonata a se stessa né tanto meno degradata come qualcuno vorrebbe far credere e presto sarà oggetto di interventi mirati voluti dall'amministrazione comunale". Sono le parole del consigliere comunale Giuseppe Bruno (Forza Italia) che risponde alle osservazioni dei cittadini di Colle Breccia, dopo la conferenza stampa di ieri per sollevare alcuni problemi che riguarderebbero la zona.

“La presenza di giovani e giovanissimi nella piazza può generare preoccupazioni e perplessità da parte dei residenti perché talvolta dietro queste presenze potrebbero nascondersi questioni poco trasparenti e proprio per questo il Comune si è occupato, attraverso il sindaco Carlo Masci, di segnalare il caso al tavolo della prefettura, in sede di comitato per l'ordine pubblico per cui è stato chiesto un supplemento di controlli in questa zona della città, da parte delle forze dell'ordine, e sono certo che vedremo i risultati. Da quando sono entrato in consiglio comunale, cioè a giugno dello scorso anno, la zona è stata al centro delle nostre attenzioni e l'intervento di sistemazione della strada, cioè di via Luigi Polacchi, è in via di progettazione, per cui dopo la gara d'appalto prenderanno il via i lavori”, aggiunge Bruno.

"Al centro della nostra attenzione c'è anche la predisposizione di deterrenti per l'alta velocità dei mezzi, a tutela della sicurezza di tutti. Come è stato evidenziato anche dai cittadini la piazza realizzata dalla Provincia per ricordare il maresciallo Di resta non è stata mai ultimata e oggi è in un evidente stato di decadenza: la sua riqualificazione appare molto onerosa per cui va valutato l'intervento da realizzare e vanno individuate le risorse. Si potrebbe pensare di mantenere vivo il ricordo di Di Resta attraverso il monumento e di inserirlo in un'area verde, un parco recintato e sorvegliato. Tutto ciò per dire che l'attenzione per questa zona è massima: nessuna trascuratezza”, conclude Bruno.