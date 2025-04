Assemblea dei soci Slow Food Pescara, Umberto Cantò corre per la carica di presidente

Si tiene oggi pomeriggio alle ore 19 l’assemblea dei soci Slow Food Pescara. Appuntamento nell'Agriturismo Santa Felicita a Cepagatti con il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno 2024;

- Approvazione del rendiconto 2024;

- Adozione del Codice Etico della Rete di Slow Food Italia Aps;

- Presentazione della lista o delle liste con il documento politico-programmatico 2025-2029

- Determinazione del numero dei componenti l’organo amministrativo e nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;

- Nomina dei rappresentanti delegati a partecipare all’Assemblea di rinnovo dell’organo amministrativo di Slow Food Abruzzo;

- Nomina dei rappresentanti delegati a partecipare all’Assemblea regionale annuale;

- Proposta della lista dei candidati delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale di rinnovo cariche;

- Varie ed eventuali

Umberto Cantò corre per la carica di presidente: “Sono un professionista che si occupa di Salute e Benessere, coniugando le professioni di Dietista e Chinesiologo”, spiega a PescaraNews.net. “Ho tante passioni, tra cui il trekking, il ballo, il teatro e il cinema, ma forse quella che più si avvicina al mio lavoro è il mangiar bene. Mi ha sempre incuriosito il mondo della degustazione e, dopo il percorso da Sommelier Ais, ho continuato a specializzarmi su pane, olio, formaggi e salumi”.

La Dieta Mediterranea, spiega Cantò, “è spesso citata nei programmi tv che parlano di cucina e di corrette abitudini alimentari per raggiungere il benessere, ma quando proviamo a calare questi concetti nella vita reale arrivano le difficoltà. Non è facile infatti scegliere il cibo che mangiamo e riconoscerne le caratteristiche al di là delle informazioni nutrizionali che troviamo sulle etichette ed anche se i nostri sensi ci parlano e ci danno indizi, nella maggior parte dei casi non sappiamo ascoltare quello che il cibo ci racconta e ci facciamo distrarre da ciò che è appositamente aggiunto agli alimenti per condizionarci nelle scelte. Ritengo che sia fondamentale preservare nel tempo le caratteristiche nutrizionali e sensoriali di pasta, pane, legumi, olio di oliva, latticini, vino e quant'altro. Ecco quindi l'importanza della degustazione che non solo ci aiuta ad essere consapevoli ma ci orienta verso un cibo buono, pulito e giusto”.