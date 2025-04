Aeroporto d’Abruzzo: un impegno concreto della Uil Pa per la Dogana

L’Aeroporto d’Abruzzo rappresenta da sempre un volano per l’economia abruzzese, tra progetti in cantiere e nuove sfide per rendere lo scalo un modello di efficienza, il 2025 si prospetta come un anno operativo da record con aumenti di passeggeri finora registrati pari al 30%, senza dimenticare le 5 nuove rotte (Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia) e la disponibilità di un ulteriore aeromobile basato, da parte di Raynair, che supporterà, si presume, oltre 950 posti di lavoro.

La ripresa della stagione estiva è dietro l’angolo e con il sopraggiungere delle festività Pasquali non si esclude che molti approfitteranno dei ponti del mese di aprile, alimentando quindi il trend positivo che riguarda il numero di passeggeri che transitano attraverso l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo. In tutto questo processo la Dogana svolge un ruolo fondamentale nell’operatività aeroportuale fornendo servizi e garantendo controlli tributari ed extra tributari al servizio dello stato e a garanzia dell’erario.

La Dogana rappresenta da sempre la prima autorità con cui i passeggeri entrano in contatto, sia per quanto riguarda le dichiarazioni di valuta che per le operazioni di “Tax Refund” senza dimenticare il controllo di bagagli e passeggeri che assicurano la vigilanza doganale dei nostri confini. Queste attività, a nostro modesto parere, devono svolgersi in locali idonei in cui poter fornire i servizi ed effettuare i controlli garantendo sia l’operatività doganale che la giusta privacy dei passeggeri.

Per questo rivolgiamo un accorato appello al gestore aeroportuale perché con l’inevitabile aumento di passeggeri ci sarà un incremento dell’attività doganale e quindi la necessità di locali che vadano di pari passo con tale. Come UIL PA abbiamo da sempre svolto un ruolo di sensibilizzazione delle tematiche operative della Sezione Doganale Aeroportuale che finalmente con l’accordo sottoscritto il 9 gennaio 2025 vedrà la definitiva assegnazione di personale dedicato.

Questo risultato non sarebbe stato possibile senza una convergenza tra Amministrazione Doganale e sindacati in particolare vogliamo ringraziare la Direzione Territoriale Lazio Abruzzo, attualmente diretta dalla Dott.ssa Rosanna Lanuzza che ha da sempre dimostrato la giusta sensibilità, ci teniamo inoltre a ringraziare il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Pescara, Dott. Cleto Giansante, per aver riconosciuto dopo lunghe trattative le ragioni con qui abbiamo da sempre chiesto l’assegnazione stabile di personale presso lo scalo aeroportuale.

Tale scelta porterà alla specializzazione di funzionari e assistenti doganali nelle tematiche legate al traffico passeggeri, con tutto vantaggio di questi ultimi che avranno quindi a disposizione personale professionale ed efficiente e con la giusta esperienza. Chiediamo quindi a tutti gli attori in gioco, ed in particolare all’Amministrazione Doganale, di perseverare nella strada intrapresa, che rappresenta, a nostro modesto parere, la giusta soluzione per garantire servizi e controlli, in un aeroporto per cui è prevista una crescita esponenziale, basti solo considerare i lavori in corso per l’ampliamento della pista che consentirà la partenza e l’arrivo di voli intercontinentali.

Gianluca VANNOZZI

Responsabile UILPA Dogane Monopoli Pescara

Virgilio TISBA

Segretario UILPA Dogane Monopoli Lazio Abruzzo