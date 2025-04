Pettinari e Di Pillo contro "il più grande fortino della droga di Pescara"

“Dopo settimane di sopralluoghi questa mattina, assieme al collega Di Pillo e ad alcuni attivisti, abbiamo portato la stampa nel più grande fortino della droga della città di Pescara. Spaccio a tutte le ore, tossici sulle scale in attesa di acquistare droga, dove passano i bambini, come fossero al supermarket. Appartamento adibito ad ospitare tossicodipendenti e giovani prostitute che vendono per pochi euro il proprio corpo nelle strade vicine e una stanza del buco con tanto di arnesi per fumare e iniettarsi la droga con una brandina per riposare. Tutto questo avviene in un palazzo dell’Ater in via Lago di Borgiano dove vivono anche famiglie perbene e diversi bambini. I cittadini onesti da anni stanno denunciando queste cose a chi di dovere ma nulla è cambiato. Per questo si è resa necessaria e doverosa la nostra forte denuncia pubblica mettendoci la faccia e rischiando in prima persona come sempre abbiamo fatto”.

Così Domenico Pettinari, presidente di “Pettinari per l'Abruzzo”, che ha preso pubblicamente posizione contro questo fenomeno insieme al collega consigliere comunale Massimiliano Di Pillo.