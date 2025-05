Educazione alimentare, a Picciano l’iniziativa “Un giorno da chef”

Tutto pronto per la presentazione della terza edizione della Giornata Nazionale della Ristorazione che si terrà lunedì 12 maggio alle ore 10.30 presso la Dimora Cecchini a Picciano in via Colline - Strada Provinciale 75. La Giornata della Ristorazione, iniziativa ideata da Fipe - Confcommercio, si celebrerà in tutta Italia sabato 17 maggio per valorizzare il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. Si tratta di un’iniziativa di grande importanza, insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, che nasce con l’obiettivo di riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il settore: l’ospitalità.

Nel corso dell’evento di presentazione della Giornata della Ristorazione si terrà l’iniziativa “Un giorno da chef” una mattinata di educazione alimentare che intende trasmettere agli studenti delle scuole primarie l’importanza del legame tra memoria, emozioni e cibo per promuovere la crescita di una generazione consapevole, capace di valorizzare la cultura dell’ospitalità.

L’iniziativa sarà strutturata in diversi momenti per favorire sia la riflessione che la sperimentazione pratica. Si susseguiranno momenti didattici, in cui esperti di alimentazione illustreranno i vantaggi del mangiare bene e della produzione a km zero, ad altri in cui gli chef presenti racconteranno il proprio percorso e il significato del cibo nella loro storia professionale.

A seguire i piccoli discenti parteciperanno, sotto la guida degli chef, ad attività pratiche che in cui conosceranno gli ingredienti e potranno anche mettere le mani in pasta per sperimentare alcune fasi della preparazione di un piatto come impastare, stendere la pasta, sbattere le uova, ecc.). I piatti che saranno realizzati avranno l’uovo come ingrediente centrale in linea con quanto previsto dalla terza edizione della Giornata della Ristorazione.

L’obiettivo è quello di far comprendere ai piccoli alunni ed ai loro docenti l’importanza della ristorazione e dei prodotti di qualità come patrimonio culturale del Paese esaltando al contempo i valori di convivialità su cui si basa il modello alimentare italiano. All’evento parteciperanno importanti rappresentanti delle istituzioni, diversi Sindaci dei Comuni della provincia, alcuni chef di riferimento della ristorazione locale e circa cento alunni delle scuole primarie accompagnati dai Presidi e dai loro docenti.

Di seguito il programma

10.30 Saluti Istituzionali

Ottavio De Martiniis – Presidente Provincia di Pescara

Riccardo Padovano – Presidente Confcommercio e FIPE Pescara

Natascia Verzella – Dirigente Scolastico I.C. Collecorvino

11 Presentazione della Terza Edizione della Giornata della Ristorazione

Riccardo Padovano – Presidente Confcommercio e FIPE Pescara

Gabriele Armenti – Associazione Ristoratori FIPE Pescara

Carlo Auriti – Presidente Provinciale Associazione Italiana Cuochi

11.30 Iniziativa “UN GIORNO DA CHEF”

Interverranno alcuni importanti chef di riferimento della ristorazione locale che accompagneranno i piccoli discenti nella realizzazione di alcuni piatti tipici caratterizzati dall’uovo come ingrediente fondamentale

13.30 Pranzo Conviviale dedicato alla “Giornata della Ristorazione”