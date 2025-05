Nasce "Alternativa Civica per l'Abruzzo"

"Un'Alternativa Civica dinamica e partecipativa per la comunità. Il desiderio di un cambiamento positivo, di una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini e di un impegno concreto per il futuro del territorio". Con questa ambizione nasce il progetto di Alternativa Civica per l'Abruzzo.

Il primo incontro pubblico dell'associazione si svolgerà sabato 10 maggio, alle ore 10, nella Sala consiliare del Comune di Pescara. Tra i fondatori, i due consiglieri comunali di Pescara Carlo Costantini e Donato Di Matteo.