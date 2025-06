Pianella, premiato il "28 quintali" della cantina Lampato come "Vino dell'Anno"

Consegnato a Pianella il premio "Il Vino dell'Anno" che, nella sua prima edizione, è andato all'unanimità al Montepulciano Riserva "28 quintali" delle cantine Lampato di Tommaso Patricelli. Il riconoscimento del gruppo dei giornalisti enogastronomici abruzzesi della Figec (federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione) ha visto presenti, tra gli altri, il suo responsabile nazionale Donato Fioriti, il maestro sommelier Santino Strizzi, la regista teatrale Franca Minnucci, rappresentanti del mondo dell'informazione, e tanta gente al seguito, arrivati tra l'altro, da Sulmona e dal capoluogo di regione.

Una giornata indimenticabile per le cantine Lampato perché coincisa con la notizia dell'assegnazione di ben due medaglie d'oro per il "28 quintali" nei concorsi enologici nazionali curati da "Le Città del Vino": "Ringraziamo tutti coloro che hanno espresso pareri molto positivi sulla nostra riserva, definita addirittura il Montepulciano dei Montepulciani - ha riferito il suo titolare Tommaso Patricelli - un riconoscimento prezioso che ci ripaga dei sacrifici che facciamo quotidianamente e con il massimo dell'impegno per mantenere inalterato, come si è detto, l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Un premio che vogliamo condividere con tutta la nostra grande famiglia".