"Lo sport non va in vacanza", a disposizione del Coni anche la palestra di Colle Pineta per altri 100 ragazzi

Hanno preso il via oggi le attività ludico/sportive organizzate dal Coni nell'ambito del progetto "Lo sport non va in vacanza", edizione numero ventidue. In considerazione della grande richiesta di partecipazione delle famiglie, ben oltre i numeri previsti inizialmente (erano 950 i posti disponibili), il Comune ha concesso la disponibilità di un altro impianto sportivo, vale a dire la palestra della scuola di Colle Pineta. Questa struttura, così come evidenziato dal Coni nelle interlocuzioni con il Comune, consentirà di accogliere dal 16 giugno altri cento ragazzi (al massimo) rispetto a quelli ammessi in un primo momento negli altri. La notizia arriva dall'assessore allo Sport Patrizia Martelli, dopo l'approvazione in giunta della delibera che prevede di mettere a disposizione una quinta struttura, oltre allo Stadio Adriatico “Cornacchia”, al campo di calcio “Ettore D'Agostino”, al complesso sportivo ex Gesuiti “Rocco Febo” e alla piscina provinciale.

Le attività avviate oggi andranno avanti fino all'8 agosto 2025 (dal lunedì al venerdì) e sono riservate a bambini/ragazzi in età scolare (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) da 6 a 14 anni di età (annualità dal 2019 al 2011) residenti a Pescara. Per quanto riguarda gli orari, il Coni ha specificato che le attività si svolgeranno dalle ore 8:30 alle 13:30, mentre l'accoglienza sarà possibile già dalle ore 8:00 e la chiusura è prevista per le 14. "Ci auguriamo che questa estate passi serenamente per i ragazzi che partecipano al progetto e che 'Lo sport non va in vacanza' sia una occasione di divertimento ma anche di crescita nei nostri impianti", dicono Martelli e il consigliere comunale Adamo Scurti. "Aprendo un altro impianto abbiamo accolto la richiesta del Coni di esaudire quante più richieste possibile, andando incontro alle esigenze delle famiglie", conclude l'assessore.

"Siamo entusiasti", commenta il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, "di dare il via al progetto 'Lo sport non va in vacanza', un'iniziativa fortemente voluta dal Coni Abruzzo per promuovere l'inclusione, sostenere le famiglie e diffondere la cultura sportiva e della socialità. Crediamo fermamente che lo sport sia un potente strumento di aggregazione e crescita personale, capace di abbattere barriere e creare legami duraturi. Attraverso questa iniziativa, vogliamo offrire ai giovani e alle loro famiglie un'opportunità concreta per vivere l'attività sportiva come momento di svago, apprendimento e condivisione, anche nel periodo estivo. Lo sport non è solo competizione, ma anche divertimento, educazione e benessere, valori che ci impegniamo a trasmettere con passione e dedizione. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere con entusiasmo questa splendida esperienza, certi che sarà un'occasione preziosa per rafforzare il senso di comunità e diffondere i principi di uno sport sano e accessibile a tutti".