A Città Sant'Angelo Dall'Etna al Gran Sasso dal 19 al 27 luglio

Nella cornice del centro storico di Città Sant’Angelo, annoverato tra i più belli d’Italia, si celebrano le radici della cultura popolare. Città Sant’Angelo, autentico gioiello dell’Adriatico abruzzese, ospita da anni “Dall’Etna al Gran Sasso – Tradizioni in festa”, la rassegna che celebra la bellezza delle identità regionali, tra colori, suoni, profumi e sapori del Mediterraneo. Passeggiando tra i vicoli in pietra, affacci mozzafiato sulla Majella e panorami che abbracciano il mare e la montagna, il visitatore verrà trasportato in un viaggio sensoriale unico: un abbraccio tra Sicilia e Abruzzo che si rinnova ogni sera con eventi coinvolgenti.

"Questa edizione", confessa Gabriele Florindi, "è un abbraccio lungo nove giorni tra due terre meravigliose. Un viaggio tra sapori, suoni e volti che raccontano l’Italia più autentica. Il nostro obiettivo è unire luoghi, tradizioni e identità italiane in un’esperienza emozionante e partecipata. Coldiretti condivide la nostra visione e porta un valore autentico alla manifestazione. Un’edizione da record, ricca di eventi imperdibili”. La manifestazione, organizzata Dall’Etna al Gran Sasso Aps, con il patrocinio dei comuni gemellati, Città Sant’Angelo e Nicolosi, dalla Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, della Fondazione PescarAbruzzo, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

In programma:

- Le spettacolari sfilate dei carretti siciliani

- Gruppi folkloristici e cori tradizionali provenienti da tutta Italia

- Una selezione di concerti live di qualità

- La degustazione nei giorni 24-25-26 e 27 a cura del Club Amici del Toscano.

- La mostra di pietra lavica ceramizzata della scuola di pietra lavica di Nicolosi diretta dal Professor Barbaro Messina nel Chiostro di San Francesco

-L'attesissima processione di Sant’Antonio (20 luglio) con la Banda "Città di Chieti".

Novità 2025: Campagna Amica in Piazza Garibaldi, grazie alla presenza di Coldiretti, il pubblico potrà scoprire il meglio dell’agricoltura italiana con il gazebo “Campagna Amica” con i prodotti a km zero.

LE BAND LIVE CHE ANIMERANNO LE SERATE:

19 luglio – Prendila Così: festa in piazza tra tradizione e revival

20 luglio – Canto Faber: omaggio musicale a Fabrizio De André

21 luglio – Balkan Night Project: contaminazioni musicali balcaniche

22 luglio – Che Male c’è Fan Band: Omaggio a Pino Daniele

23 luglio – Studiocinquantaquattro Live: vivi l’energia della musica live

24 luglio – Formichetti 4Tet: omaggio alle Hit italiane e straniere

25 luglio – Ranalli Family Sound: anima italiana ritmo internazionale

26 luglio - premiata Orchestra Squarcioni - Viaggio appassionato nella musica cantautorale italiana

27 luglio - Dall’Etna al Gran Sasso - closer party - Dj set Dalon e Biology duo Alex Di Rocco e Cristine

Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgono tra le piazze e vie cittadine e la scalinata di Sant’Agostino, creando un’atmosfera unica trasformando il borgo in un teatro diffuso di emozioni.