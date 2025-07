Vela, al via "La Diomedea 2025" Pescara-Tremiti

Prende il via venerdì 11 luglio, alle 16, La Diomedea 2025, la classica veleggiata per imbarcazioni d’Altura che fa rotta verso le Isole Tremiti ed è organizzata, sotto l’egida della FIV IX Zona Abruzzo e Molise, dal Circolo Nautico Pescara 2018 con il patrocinio del Comune delle Tremiti. Sono circa 20 gli equipaggi che si sfideranno partendo dal porto turistico del Marina su un percorso libero di 60 miglia marine che si svolgerà in gran parte in notturna, sotto le stelle. Il traguardo è previsto nelle prime ore della mattina di sabato 12 al traverso del Faro dell’Isola di San Domino.

La Diomedea è una veleggiata tradizionale che rinnova ogni anno l’unione sportiva tra l’Abruzzo e le isole pugliesi. Le premiazioni come di consueto si svolgeranno presso il Ristorante “La Fenice” sull’Isola di San Domino, in un’atmosfera conviviale alla presenza dei rappresentanti del Comune delle Tremiti. All’equipaggio dell’imbarcazione che taglierà per prima il traguardo Overall andrà il Trofeo “La Diomedea 2025”.