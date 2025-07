Decreto sicurezza: incontro a Silvi con gli onorevoli Tonelli e Bagnai

Sabato 12 luglio, alle ore 10.30, a Silvi, presso la sala polivalente della protezione civile, in via Roma 190 (multipiano comunale) saranno presentati i contenuti del Decreto Sicurezza nell’ambito del tour nazionale promosso dal Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega.

Ad illustrare nel dettaglio misure e finalità del decreto saranno l’onorevole Gianni Tonelli, responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega e l'onorevole Alberto Bagnai, responsabile Dipartimento Economia della Lega. L'incontro si aprirà con i saluti di Andrea Scordella, responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione Lega Abruzzo. Interverranno Luigi D'Eramo, Sottosegretario di Stato al Masaf; Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo; Emanuele Imprudente, vice presidente della giunta regionale; Carla Mannetti, consigliere regionale Lega Abruzzo.

"Sarà l'occasione - spiega Scordella - per approfondire i punti fondamentali del nuovo decreto. Saranno affrontati temi come sicurezza urbana, immigrazione e controllo del territorio, centrali per garantire ordine e tutela dei cittadini. L'incontro è aperto a tutti".