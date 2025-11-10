Festa del vino per il Rotary Club Terra dei Vestini

Sabato 15 novembre, nel ristorante La Rotonda di Villanova di Cepagatti, si svolgerÃ la seconda edizione di Rotary e Vino in Terra dei Vestini. La manifestazione sarÃ divisa in due parti, nella prima un convegno sul vino locale e una seconda con una cena di degustazione. Motivo conduttore della serata saranno i prodotti tipici del territorio abbinati ai vini Montepulciano dâ€™Abruzzo Terre dei Vestini. Lâ€™idea Ã¨ quella di creare un vero e proprio percorso sensoriale con quanto il territorio offre.

Come Ã¨ noto il Rotary ha per statuto e scopo primario sopperire la necessitÃ di chi ha bisogno di sostegno. Lâ€™intero ricavato della serata sarÃ donato alla UNITALSI che da sempre si occupa del trasporto dei malati, dei disabili e di persone con varie necessitÃ anche durante i viaggi e i pellegrinaggi. Con questa manifestazione Rotary Club Terra dei Vestini persegue i propri obiettivi di solidarietÃ verso chi ha bisogno rivalutando il territorio facendolo conoscere ed apprezzare sia dai residenti sia dai numerosi visitatori.