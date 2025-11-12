MercoledÃ¬ 12 novembre - La Parola del Signore

Lungo il cammino verso Gerusalemme, GesÃ¹ attraversava la SamarÃ¬a e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Â«GesÃ¹, maestro, abbi pietÃ di noi!Â». Appena li vide, GesÃ¹ disse loro: Â«Andate a presentarvi ai sacerdotiÂ». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornÃ² indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrÃ² davanti a GesÃ¹, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma GesÃ¹ osservÃ²: Â«Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si Ã¨ trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, allâ€™infuori di questo straniero?Â». E gli disse: Â«Ã€lzati e vaâ€™; la tua fede ti ha salvato!Â». (Lc 17,11-19)

Nel racconto dei lebbrosi, che vanno verso GesÃ¹ per chiedere la guarigione, vuole dirci che Lui non fa preferenze di persone ma presenta il samaritano come modello di gratitudine e di coerenza di fede.

Nel racconto di oggi viene fuori che il male, spesso, crea delle distanze, talvolta incolmabili, fra le persone e diventa difficile farsi ascoltare, perchÃ© emarginati dal vivere in comunione con gli altri. I lebbrosi che si accostano a GesÃ¹ con la loro richiesta Â«GesÃ¹, maestro, abbi pietÃ di noi!Â» La loro fede Ã¨ sicuramente accompagnata dalla speranza di essere guariti e, alla sua risposta, non esitano ad andare verso il tempio.

In nove proseguono, gioiosi per la guarigione ed uno solo, un samaritano, che era considerato infedele Â«Vedendosi guarito tornÃ² indietro lodando Dio a gran voce; e si gettÃ² ai piedi di GesÃ¹ per ringraziarlo.Â» Ma GesÃ¹ dicendo Â«Alzati e vÃ ; la tua fede ti ha salvato!Â» vuole dire anche a noi quando la fede e gratitudine sfociano nellâ€™amore a Dio, e ci portano ad ottenere quel che non osiamo sperare: la salvezza. Vengono fuori, anche per me e te, due grandi insegnamenti:

1) lâ€™avvicinarci al â€˜Sacerdoteâ€™, come dovremmo fare, per avere la certezza del perdono di Dio;

2) la gratitudine, che sempre dovremmo avere, perchÃ© siamo stati Â«guaritiÂ» e Â«salvatiÂ» da GesÃ¹ Crocifisso.

La salvezza di Dio che ci giunge in GesÃ¹ Ã¨ puro dono e non dipende dai meriti di nessuno.

Ed io uso ringraziare le persone? Ringrazio per convinzione o per semplice usanza? Trovo il tempo per ringraziare il Signore?

Signore, rendi vera la mia fede ed aiutandomi a vivere la gratitudine e lâ€™attenzione per tutto ciÃ² che hai fatto e fai nella mia vita e per tutte le persone che mi sostengono e sopportano e supportano. Amen