"Le vite di ieri", presentazione del libro alla Feltrinelli giovedÃ¬ 13 novembre

GiovedÃ¬ 13 novembre alle ore 18 nella libreria Feltrinelli verrÃ presentato "Le vite di ieri" (Gallucci), il romanzo d'esordio di Marta MulÃ¨ (foto) e Francesco Salvatore; modera la giornalista Alessandra Renzetti. In libreria dal 31 ottobre, il lavoro letterario racconta la storia di tre giovani legati da un dono che sfida il tempo e un segreto custodito nel cuore di Roma. Quando il passato ritorna, nessuno Ã¨ piÃ¹ al sicuro.

Marta MulÃ¨ Ã¨ nata a Roma, dove si Ã¨ laureata in Giurisprudenza con un master in Criminologia. Sulla sua pagina Instagram @libriattraversolospecchio l'autrice racconta libri e riflessi. Francesco Salvatore Ã¨ nato a Pescara. Dopo anni gli studi classici a Bologna, ha conseguito un master in Editoria. Vive a Milano, dove lavora nell'ufficio diritti di un gruppo editoriale italiano.

Roma, 1999. Alessandro, Margherita e Lorenzo hanno diciannove anni e si affacciano all'etÃ adulta con le sue inquietudini e scoperte: l'amicizia, l'amore, la ricerca della propria identitÃ sessuale, il timore del futuro. Seduta sul divano con una vecchia felpa di suo padre, conservata per i momenti in cui si sentiva piÃ¹ sola, Margherita poggiÃ² la testa tra le mani e si mise a riflettere. Mai una volta aveva pensato all'eventualitÃ che la sua anima potesse aver compiuto atti violenti, anche estremi, in una vita precedente.

Dietro la loro apparente normalitÃ si nasconde un dono straordinario: la loro anima puÃ² viaggiare nelle vite che ha giÃ vissuto. Non semplici ricordi, bensÃ¬ veri e propri Ritorni: esperienze in cui mente e corpo rivivono, nel tempo e nello spazio, ciÃ² che un tempo furono. I Viaggiatori tra le Vite, cosÃ¬ vengono chiamati, si riuniscono in Fondazioni sparse nel mondo. A Roma, la sede si trova sull'isola Tiberina: qui, nella Fondazione Sulle Spalle dei Giganti, i giovani apprendono come padroneggiare i Ritorni e affrontare il potere che li unisce. Ãˆ proprio alla Fondazione che Alessandro, Margherita e Lorenzo si incontrano e, dopo qualche iniziale diffidenza, instaurano un legame profondo.

Ma la quiete dura poco: una notte, Lorenzo viene aggredito da tre sconosciuti che vogliono costringerlo a compiere un Ritorno. La Fondazione scopre cosÃ¬ che i responsabili sono i Figli del Caos, Viaggiatori che hanno osato alterare il passato e per questo sono stati puniti dalla Natura, perdendo il loro dono. Un conflitto antico torna a infiammarsi. Per fermarli, i tre ragazzi dovranno affrontare un Rituale misterioso, custodito e tramandato in segreto per generazioni. Ma quel rito sarÃ davvero la salvezza... o l'inizio di qualcosa di ancora piÃ¹ pericoloso.